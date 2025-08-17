Süpriz Olmadı, Shakhtar Kazandı 2-0

SHKHTAR DONETSK GALİBİYETİ İLE FIRTINA GİBİ GELİYOR

Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, geçtiğimiz hafta yaşadığı son dakika golüyle 3-3 berabere kaldıktan sonra bu hafta sürpriz yaşamadı. Ukrayna Premier Lig’in 3. hafta maçında Shakhtar Donetsk, Veres Rivne ile karşılaştı. Avanhard Stadyumu’nda gerçekleşen bu mücadelede Arda Turan’ın teknik ekipteki öğrencileri, 2-0’lık bir skorla galip geldi.

GOLLER KİMDEN GELDİ?

Shakhtar Donetsk’in galibiyetini sağlayan goller, 45+1’de Yukhym Konoplia ve 62. dakikada Vinicius Tobias’tan geldi. Bu sonuçla birlikte Shakhtar Donetsk, ligdeki puanını 7’ye yükseltti. Ev sahibi ekip Veres Rivne, ise 0 puanda kaldı.

GELECEK MAÇLARIN GÜNDEMİ

Şampiyonluk yolunda ilerleyen Shakhtar Donetsk’in bir sonraki maçı, Oleksandria ile kendi sahasında olacak. Veres Rivne ise LNZ Cherkasy’ye deplasmanda karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, iki takım için de kritik öneme sahip olacak.