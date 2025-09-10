Haberler

Sur’da 5 Katlı Depoda Yangın Çıktı

YANGININ BAŞLANGICI

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki 5 katlı ayakkabı deposunda, elektrik kontağından çıkan yangın, 22 saatlik bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Yangın, dün saat 14.30 civarında merkez Sur ilçesinin Savaş Mahallesi Palancılar Sokak’taki depoda meydana geldi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yangın ihbarının ardından, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yangın, katlarındaki ayakkabılar nedeniyle söndürme çalışmalarının zor olduğu bir duruma yol açtı ve bu durum yangının uzamasına sebep oldu. İtfaiye erleri, yangının kontrol altına alınmasının ardından depoda kapsamlı soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

MADDİ ZARAR VE GÜVENLİK DURUMU

Yangın sonucu herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, önemli ölçüde maddi kayıplar oluştu. Olayla ilgili detaylı incelemelerin devam edeceği bildirildi.

