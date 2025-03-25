Sur’da Bayram Öncesi Alışveriş Yoğunluğu

DİYARBAKIR’DA BAYRAM ALIŞVERİŞİ CANLANIYOR

Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde elbiseler, ayakkabılar, şeker, çörek ve geleneksel tatlılarda kullanılan baharatlarla birlikte lokumlar, çeşitli ürünler tezgahlarda yer alıyor. Vatandaşlar, bayramlık alışverişlerini tamamlamak için tarihi çarşıları dolduruyor. Rengarenk elbiseler, ayakkabılar ve şallar, özellikle kadınlar ve çocuklar için sergilendiği gibi, bayram sofralarını süsleyecek şeker, çörek ve Diyarbakır’a özgü lezzetler de büyük talep görüyor.

BAYRAM YEMEKLERİ İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Geleneksel baharatçıların önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Vatandaşlar, bayram yemekleri ve tatlıları için gereken malzemeleri temin ediyor. Ayrıca Diyarbakır’ın meşhur pestil ve sucukları, cevizli ve fıstıklı lokumlar da bayram misafirlerine ikram edilmek üzere satın alınıyor. Bununla birlikte, tarihi ilçede esnaf Enes Gündüz, piyasanın çok az da olsa düştüğünü belirtiyor.

ESNAFLARDAN BAYRAM ÜZERİNE YORUMLAR

Esnaf Ali Baran Çelik ise, “Çok şükür Bayram güzel geçiyor. Arife gününe kadar inşallah daha da iyi olacak” şeklinde ifade ediyor. Bayram alışverişinin yoğunluğu, esnafın beklentilerini olumlu yönde etkiliyor.