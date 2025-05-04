Sur’da Çocuklar Havuzda Serinliyor

ÇOCUKLAR SERİNLİĞİN TADINI ÇIKARIYOR

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde hava sıcaklarının artması ile birlikte birçok çocuk, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen tarihi Anzele Parkı’ndaki süs havuzuna girerek serinlemeyi tercih ediyor. Bu duruma dair havuzda yüzen çocuklardan Ebubekir Güzel, “Yazın buralar dolup taşacak ve yüzmeye yer bulamayız. O nedenle şimdi sakin ve ben de şimdi geldim” diyor.

HAZIRLIK ALANI OLDU

Melikahmet Mahallesi’nde bulunan Anzele Parkı’ndaki süs havuzu, havaların ısınmasıyla birlikte çocukların oyun alanı haline geldi. Çocuklar, tehlikeli olduğunu belirten uyarı levhalarını dikkate almayarak havuza giriş yapıyor. Termometrelerde 19 derece ölçülürken, bazı çocuklar yaklaşık 3 metre yükseklikten 1 metre derinliğindeki suya atlayarak eğleniyor. Diğerleri ise suya girdikten sonra havuz kenarındaki taşlarda güneşlenmeyi tercih ediyor.

ÜCRETSİZ EĞLENCENİN CİZBESİ

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nden yüzmeye gelen Ebubekir Güzel, “Her sene buraya yüzmeye geliyorum. Havuzun derin olmaması tercih nedenim. Burada yüzmeyi de öğrendim. Yazın buralar dolup taşacak. Yüzmeye yer bulamayız. O nedenle şimdi sakin ve ben de şimdi geldim” açıklamasında bulunuyor. Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nden gelen Berat Çerçel de “Buranın ücretsiz olması beni cezbediyor. Havalar sıcak ve bedavadan yüzüyoruz” şeklinde ifade ediyor.