Sur İlçesinde Başıboş Köpekler Tedirgin Ediyor

DİYARBAKIR’DA BAŞIBOŞ KÖPEK SAYISI ARTIYOR

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki tarihi alanların etrafında artan başıboş köpek sayısı, vatandaşları endişelendiriyor. Merkeze bağlı Sur ilçesinde son zamanlarda başıboş köpeklerin çoğalması, hem vatandaşların hem de esnafın tepkisini çekiyor. Özellikle turistlerin yoğun olduğu tarihi mekanların çevresinde toplanan sokak köpekleri, çevre sakinlerini ve ziyaretçileri rahatsız ediyor.

ESNAFLAR DURUMDAN RAHATSIZ

Esnaflık yapan Mustafa Yıldırım, geç saatlerde özellikle ailecek dolaşmanın tehlikeli hale geldiğini belirtiyor. “Burada başıboş gezen hayvanlar insanları rahatsız ediyorlar. Kötü sonuçlar olmaması için gerekli yerlere, ilgili yerlere bunu buradan duyuralım. Biz de esnaf olarak zaman zaman burada mağdur oluyoruz. Bu mağduriyetimizin giderilmesini, gerekenin yapılmasını rica ediyorum” diyor.

KONTROL ALTINA ALINMALILAR

Askeri Kırtay ise kendilerinin ve komşu esnafın bu durumdan rahatsız olduğunu ifade ediyor. “Sahip çıksınlar bu köpeklere, ya koruma altına alsınlar ya da barakalara alsınlar. Biz hayvansever insanlarız ama hayvanların da yeri ayrıdır yani ayrı bir yeri olması lazımdır. Barınaklarda kontrol altına alınmaları lazım. Yetkililerden ricada bulunuyoruz” şeklinde görüş belirtiyor.