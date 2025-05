Sur Yapı Antalya, 7.500 Konut Teslim Edildi

SUR YAPI ANTALYA’DA HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Sur Yapı Antalya’da toplamda 7 bin 500 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti. Elmas, “Sur Yapı Antalya, bugün 25 bin kişilik büyük bir aileye ev sahipliği yapıyor.” diye ekledi. Muratpaşa ilçesindeki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Elmas, Sur Yapı Antalya’daki tamamlanan etaplar ve devam eden inşaat çalışmaları hakkında bilgi verdi. Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Sur Yapı Antalya’da yaşamın başladığını vurguladı.

Elmas, proje alanında yeni bir şehir yaşamının kapılarını araladıklarını dile getirdi. “1,3 milyon metrekarelik dev alanda yükselen mega projede yollar, meydanlar, parklar ve ticaret merkezleriyle yaşayan bir şehir oldu.” diyerek projeyi tanıttı. 2018 yılında başlayan mega projede teslimatların 2020 yılından itibaren hız kesmeden devam ettiğini belirten Elmas, “Hak sahiplerinin tüm konutlarının teslim edildiği projede bugüne kadar 7 bin 500 konut teslim edildi.” şeklinde konuştu. Sur Yapı Antalya’nın günümüzde 25 bin kişilik büyük bir aileyi bir araya getirdiğini vurguladı.

GERÇEK BİR ŞEHİR KURULDU

Elmas, projeye dair her detayın titizlikle düşünüldüğünü ve özenle inşa edilmiş gerçek bir şehir oluşturduklarını aktardı. Sadece fiziksel değil, vizyoner bir bakış açısıyla büyük bir şehir projesi sunduklarını ifade eden Elmas, Sur Yapı Antalya’nın yalnızca konut değil, sosyal ve kamusal yaşam alanları da inşa ettiğini belirtti. “Bugün Sur Yapı Antalya, özel sektörün şehircilik anlayışında ulaştığı seviyeyi gösteren güçlü bir örnek.” dedi. Proje alanında 157 bin metrekare büyüklüğünde dev bir şehir parkı yer aldığını ve buranın Antalya’nın en büyüğü olacağını da ekledi.

ÇEVRE DOSTU YENİLİKLER

Dev şehir parkında göletler, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları ve koşu parkurları gibi çeşitli alanların bulunduğuna dikkat çeken Elmas, proje alanlarındaki her türlü atığın yeniden hayata kazandırıldığını söyledi. Araziden çıkan yüzlerce ton bina molozunun projede kullanılmak üzere dönüştürüldüğünü aktardı. Elmas, Sur Yapı Antalya’nın, Türkiye’nin prestijli gayrimenkul ödüllerinden olan Sign of the City Awards’ta “En İyi Kentsel Dönüşüm Projesi” ödülüne layık görüldüğünü de belirtti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Sur Yapı Antalya’nın 25 bin yaşayanıyla büyük bir kasaba haline geldiğinin altını çizen Elmas, projede emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek’e ve projede görev alan tüm mimar, mühendis, taşeron ve tedarikçi firmalarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.