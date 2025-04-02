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Sur Yapı Marka AVM’de Kavga Çıktı

NE OLMUŞTU?

Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki Sur Yapı Marka AVM’de, müşteriler ile işletme çalışanları arasında çıkan bir tartışma kavgaya dönüşüyor. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle olay sonuçlanırken, o anlar kaydediliyor. Olay, AVM’nin yemek katında yaşanıyor. Henüz bilinmeyen bir sebeple, işletme çalışanları ile müşteriler arasında sözlü tartışma başlıyor.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Tartışmanın hızla büyümesiyle iki taraf birden kavgaya girişiyor. Çevredekiler, durumu acil 112 ekiplerine bildirip, güvenlik görevlilerine ulaşmakta. Güvenlik ekiplerinin gelmesiyle kavga sona eriyor. Kavga anları, güvenlik kameralarına yansıyor.

PANİK DOLU ANLAR YAŞANIYOR

Zor sakinleşen tarafların bir süre sonra olay yerinden ayrılması sağlam alıyor. Bu esnada AVM’ye gelen bazı vatandaşlar panik dolu anlar yaşamış oluyor.

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