Sural, Trump’ın Zorluklarını Değerlendirdi

SİYASİ VE DİPLMATİK GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Haber uzmanı Rona Doğan Sural, ABD’deki siyasi ve diplomatik durumu sunucu Melis Yaşar ile birlikte inceledi. Programda Donald Trump’ın hem iç siyasette hem de dış politikada karşılaştığı zorluklar detaylandırıldı. Sural, Washington DC’de artan suç oranlarını düşürme hedefinin yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşındaki engeller ve ateşkesin zorlukları üzerinde durdu.

Sural, Trump’ın Washington DC’de artan suç oranlarını azaltmak için kapsamlı önlemler almaya niyetli olduğunu belirtti. Ancak bu hedefin yerel yönetimler ve federal yasalarla uyumlu bir şekilde uygulanmasının zorluğuna dikkat çekti. Öte yandan, Rusya’nın Ukrayna’nın doğu bölgesini tam anlamıyla kontrolü altına almak istemesinin barış sürecini karmaşık hale getirdiğini ifade etti.

Sural, Trump’ın savaşı sona erdirme hedefinin hem diplomatik hem de askeri engellerle karşılaşacağını söyledi. Ayrıca, Azerbaycan ile Ukrayna arasındaki işbirliğinin, Rusya’nın stratejik planları açısından olumsuz bir durum yaratacağını vurguladı. Bu durumun, bölgedeki gerilimi daha da artırabileceğini belirtti.