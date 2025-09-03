Sürat Kargo, Girişimcilere Fırsatlar Sunuyor

YENİ UYGULAMALARLA GİRİŞİMCİLERE FIRSATLAR SUNUYOR

Sürat Kargo, franchise modelini uygulamaya geçirerek girişimcilere cazip fırsatlar sunduğunu duyuruyor. Şirket, esnek acentelik yapısıyla operasyonel verimliliğini artırmayı ve müşteri memnuniyetini üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Yerli kargo şirketi olan Sürat Kargo, yaptığı yeniliklerle hem girişimcilere iş fırsatları sunabiliyor hem de artan kargo taleplerine yanıt veriyor. Bu süreçte, esnek acentelik yapısı ve teknoloji yatırımlarıyla rekabet gücünü artırmayı ve müşteri memnuniyetini sürdürülebilir bir şekilde en üst noktaya taşımayı amaçlıyor.

ESNEK ACENTELİK SİSTEMİ

Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, franchise modelinin sunduğu imkanlar hakkında bilgilendirme yaptı. Oğuz, “Şirket olarak, ana hatlarına dokunmadan acentelik sistemimizi daha esnek bir yapıya dönüştürdük. Özellikle dağıtımın, yani gelen kargonun yoğun olduğu lokasyonlarda acentelik faaliyetlerini artırmak için gelen kargo başına bir hakkediş modeli kurguladık ve hayata geçirdik. Böylece gelen kargonun dağıtım maliyetlerinin büyük bir kısmını şirket olarak biz üstlendik ve bu modelin meyvelerini almaya başladık” şeklinde belirtti.

ŞEFFAF BAŞLANGIÇ MALİYETLERİ

Cem Oğuz, “Türkiye genelinde güçlü marka değerimiz ve teknolojik altyapımızla girişimcilerin yanında olmaya devam ediyoruz” diyerek devam etti. Oğuz, “Franchise modelinde sunduğumuz avantajlarla hem bölgesel istihdamın artmasına katkı sağlıyoruz hem de girişimcilere sürdürülebilir bir iş modeli sunuyoruz. Franchise sistemimize dahil olacak girişimciler için başlangıç maliyetlerini şeffaf bir şekilde belirliyoruz. İsim hakkı bedelimiz 100 bin TL’den, teminat bedelimiz ise 200 bin TL’den başlıyor; bölgeye göre bu rakamlar kademeli olarak değişiyor” dedi.

YENİ GİRİŞİMCİLERE KAPILAR AÇILIYOR

Cem Oğuz ayrıca, Sürat Kargo’nun Türkiye genelinde faaliyet gösteren en büyük dört kargo firmasından biri olduğunu belirterek, İstanbul’da özellikle Maslak, Ayazağa, Zekeriyaköy, İstinye Sarıyer, Beşiktaş, Şişli gibi bölgelerin en yoğun şube alanları olduğunu dile getirdi. Bu alanlardaki yoğunluğun plazalar ve konutların oluşturduğunu ifade etti. Oğuz, “Biz de bu artan dağıtım yoğunluğunu karşılamak için yeni girişimcilere kapılarımızı açıyoruz. Son yıllarda alt yapısal, teknolojik ve operasyonel başlıklarda önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Bu süreçte öncelikle kendi iş gücümüzün kabiliyetlerini tüm paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde geliştirdik. Aramıza yeni katılanlar dahil olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızın yetkinlik ve sektörel bilgilerini en üst düzeye taşımayı hedefliyoruz. Şirketimizde hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerle acentelerimizin, personelimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini sürekli destekliyoruz. Kargoculuk bir ekip işi olduğu için acentelerimizi büyük bir ekibin güçlü bir halkası haline getirerek toplam kalitemizi de yükseltiyoruz.” ifadesinde bulundu.