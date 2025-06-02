Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi’nde Harekete Geçme Vurgusu

GELECEK İÇİN HAREKETE GEÇME VURGUSU

İstanbul’da düzenlenen Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi, İstinye Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bu önemli buluşma, çevresel sorumluluğun ve ortak bilincin ön planda olduğu bir geleceği hedefleyerek, Genç TEMA iş birliği ile şekillendi. Zirvede, Ayşegül Dinçkök, Prof. Dr. Ömer Lütfi Şen, Aslıhan Koruhan Sabancı, Prof. Dr. Bestami Özkaya, Elif Haykır Hobikoğlu, Deniz Şafak ve Mehmet Uygun gibi alanında uzman isimler yer aldı. Sıfır atık sorunundan denizlerdeki mikro plastik kirliliğine, endüstriyel dönüşümden toplumsal farkındalığa kadar geniş bir yelpazede düzenlenen paneller, sergiler ve sunumlar ile sürdürülebilirliğin önemi vurgulandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE STRATEJİK PLANLAMANIN ÖNEMİ

Zirvede açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş, üniversitenin sürdürülebilirliğe olan bağlılığına dikkat çekti. Prof. Dr. İbiş, “Bizler gelecek kuşaklardan bugünü ödünç alıyoruz. Bugünü planlarken, geleceğin yaşanabilir dünyasını da gözetecek stratejik planlamalar yapmalıyız. Bu doğrultuda, tüm paydaşlarımızla geleceğe dönük ortak bir vizyon ile ilerlememiz kritik önem taşıyor” diyerek toplumsal sorumluluğun önemine vurgu yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ömer Lütfi Şen, “Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği” başlıklı sunumunda, sürdürülebilirlik politikalarının uygulanması halinde bile 2050’de karşılaşılacak riskleri aktardı. Prof. Dr. Şen, “Geleceğe yönelik projeksiyonlara göre, sürdürülebilirlik politikalarını tam olarak uygulasak bile, azot dengesi, iklim değişikliği ve biyosfer çeşitliliğinde yüksek risk alanında olacağız” şeklinde belirtti.

SAĞLIKLI GIDALARIN ÖNEMİ

Sürdürülebilir kaynaklar üzerine araştırmalar yapan Aslıhan Koruhan Sabancı, gıda sektörü ve beslenme alanında sürdürülebilirliğin kritik rolünü vurguladı. Sağlık sorunlarının beslenme ile ilgili araştırmalarını artırdığını belirten Sabancı, “Gıdanın satın alma ve tedarik zincirinden, soframıza gelinceye kadarki yolculuğu çok önemli” diyerek fitoterapiyi araştırmaya devam ettiğini aktardı.

ÇEVREYİ KORUMAK HERKESİN SORUMLULUĞU

Sunumlarıyla dikkat çeken Ayşegül Dinçkök, “Deniz Temizliği ve Görsel Aktivizm” başlığında gerçekleştirdiği etkinlikle büyük ilgi topladı. Dinçkök, “Görsellerimle insanlara örnek olmayı hedefleyen bir aktivistim. Çocuklarımıza ve torunlarımıza hak ettikleri, temiz bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğu” diyerek çevre bilincinin önemini vurguladı.

GENÇ GİRİŞİMCİLERİN YENİ FİKİRLERİ

Zirve boyunca katılımcılar, sürdürülebilir yenilikçi çözümleri inceleme ve genç girişimcilerin projeleriyle tanışma fırsatı buldu. Sergi ve Demoday oturumları, fikirlerin somut çözümlere dönüşmesini teşvik eden etkileşimli bir platform sundu. Panel oturumları, endüstriyel dönüşüm süreçlerinde sürdürülebilirliğin rolünü derinlemesine inceledi. İstinye Üniversitesi’nin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bestami Özkaya ve Dr. Öğr. Üyesi Özgenur Reyhan Güler’in moderatörlüğündeki oturumlarda, çevresel farkındalık, sürdürülebilir ambalaj, plastik kullanımı ve tedarik zincirinde sürdürülebilirlik gibi konular masaya yatırıldı. Ayrıca döngüsel ekonomi, sürdürülebilir finansman, sıfır atık politikaları ve yeşil girişimcilik gibi kavramlar da kapsamlı bir şekilde tartışıldı.