Sürdürülebilir Turizm Programı Uygulanacak

DAİMA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM GÖRÜŞLERİ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, istikrarlı bir şekilde “Sürdürülebilir Turizm Programı”nı uyguladıklarını vurgulayarak, bu programın Türkiye’ye dünya rekabetinde önemli bir avantaj sağlayacağını aktarıyor. Alpaslan, Antalya’nın turizm açısından en yoğun günlerini yaşadığını özellikle belirtiyor ve Türkiye’nin bu sene de bir turizm rekoru kırmayı hedeflediğini dile getiriyor. Alpaslan, turizm potansiyelini artırmak için yoğun bir çaba içinde olduklarına ve bu çabaların bir parçası olarak “Sürdürülebilir Turizm Programı”nın önemli olduğuna dikkat çekiyor. Programın, dünya genelinde akredite kuruluşlarla yürütüleceğini ve tüm konaklama tesislerinin aşamalı olarak bu programa dâhil edileceğini açıklıyor.

SİDE ANTİK KENTİ VE SERTİFİKALAMA HEDEFİ

Antalya’daki Side Antik Kenti’nin de sürdürülebilir sertifika programına alınacağını aktaran Alpaslan, 2030 yılına kadar bu hedefin gerçekleştirilmesi planlandığını ifade ediyor. Değişen iklim koşullarının etkilerini göz önünde bulundurarak, “Geleceğin dünyasında çevre ve sürdürülebilirlik son derece önemli hale geliyor” diyen Alpaslan, bu nedenle Türkiye’nin turizm alanında hazırlıklara şimdiden başlaması gerektiğini savunuyor. Türkiye’nin turizmde sürdürülebilirlik anlamında tüm kriterleri yerine getiren bir ülke olacağını belirten Alpaslan, gelecek tatilciler için bu programın önemi hakkında da bilgi veriyor. “Taraf olduğumuz 2053 Paris İklim Anlaşması’nın gereğini turizm alanında yerine getireceğiz” diyerek programın titizlikle sürdürüleceğini aktarıyor.

TÜM İLLERDE TURİZMİ YAYMA HİÇBİR ZAMAN TAMAMLANMAZ

Alpaslan, turizmi 12 aya yaymaya yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü dile getiriyor. Tarih, doğa, kültür, yayla ve gastronomi başta olmak üzere Türkiye’nin her alanda büyük potansiyeli bulunduğunu aktarıyor. Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşabilmesi için tüm illere turizmin yayılması gerektiğini ifade eden Alpaslan, hedeflerinden birinin “12 ay boyunca tüm bölgelerde turizmi geliştirmek” olduğunu belirtiyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın koordinasyonunda il tanıtım programlarının başlatıldığını açıklıyor ve turizm il müdürlükleriyle iş birliği yaparak, turizm paydaşlarını bir araya getirip detaylı çalışmalar yürüttüklerini ekliyor. Alpaslan, bu çalışmaların illerin potansiyelini ortaya çıkaracağını ve turizmi 81 ile yaymak, dört mevsim turizmini sağlamak amacıyla yürütüldüğünü ifade ediyor. “Deniz, kum, güneşin yanında kültür, sağlık, kongre, termal, kış turizmini hepsini geliştirmek istiyoruz” diyor ve her ilde turizm master planı yapılması için çalışıldığını aktarıyor.