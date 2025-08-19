Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi Gerçekleşti

YEŞİL KALKINMA VAKFI ZİRVESİ VE KATILIMCILAR

Yeşil Kalkınma Vakfı (YEKAV) tarafından düzenlenen ‘Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi’, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Zirve, Türkiye’nin sürdürülebilir ulaşım politikalarının belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla kamu, özel sektör ve akademi dünyasını bir araya getiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, YEKAV Başkanı Mehmet Emin Birpınar, İstanbul Valisi Davut Gül ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de etkinlikte yer aldı.

SIFIR EMİSYONA GEÇİŞ ÇALIŞMALARI

‘Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası’ projesi hakkında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, “Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2053 net sıfır emisyon hedefi ve Paris İklim Anlaşması’na taraf olarak iklim değişikliğiyle mücadelede kararlılığını ortaya koymaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz de bu hedef doğrultusunda, özellikle ulaştırma sektöründe sıfır emisyona geçiş çalışmalarını hızlandıracak ve yakından takip eder duruma gelmiş olduğumuzu belirtmek isterim. Projemiz, ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmeye yönelik etkili bir çerçeve oluşturmayı hedefliyor” ifadelerini kullandı.

ÇEVRE DOSTU TAŞIMACILIKTE YENİ AŞAMALAR

Bakan Uraloğlu, “2021’de yürürlüğe aldığımız ‘Elektrikli Skuter Yönetmeliği’ kapsamında bugüne kadar 26 firma, yaklaşık 65 bin skuter ile Türkiye’nin birçok ilinde faaliyet göstermeye başladı. ‘Kombine Taşımacılık Yönetmeliği’ ve ‘Yeşil Lojistik Belgesi’ uygulamalarıyla çevre dostu taşımacılığı teşvik ediyoruz. ‘Yeşil Lojistik Belgesi’ alan firmalara, yetki belgesi başvurularında yüzde 50 indirim, taşıt kartı ücretlerinde ise yüzde 95’e varan destekler sağlıyoruz” dedi.

BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNDAKİ ARTIRIM

Bakan Uraloğlu, “Son 23 yılda gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 296 buçuk milyar dolarlık yatırımla, mobilite, lojistik ve dijitalleşme odaklı birçok projeyi hayata geçirdik. 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 832 kilometreye çıkmış durumdayız. Yıllık yaklaşık 2 milyar 453 milyon litre akaryakıt tasarrufu elde etik. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 5,27 milyon ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağladık” şeklinde ifade etti.

KARBONSUZ HAVALİMANI PROJESİ

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin karbonsuz Havalimanı’nda en yüksek sayıda sertifikaya sahip 2’nci ülke konumunda olduğunun altını çizdi. Türkiye genelindeki toplam elektrikli otomobil sayısının 2025 Haziran ayı itibariyle 268 binin üzerine çıktığını belirten Uraloğlu, “Sadece bir yılda 8 bin 400 ton yani yaklaşık 360 bin ağacın bir yılda temizleyebileceği karbon miktarına eş değer karbon salınımını engelledik” ifadelerini kullandı.

5G TEKNOLOJİSİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI

5G hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, “2026’da ilk sinyalleri almaya başlayarak birkaç yıl içerisinde ülkemizin tamamına 5G’yi yaygınlaştırmış olacağız” dedi. Uraloğlu, kamu faydasını düşünerek ve operatörlerin yatırım yapma yeteneklerini engellemeyecek şartlar sunarak sürecin ilerlediğini belirtti.