Sürdürülebilirlik, Geleceğin Temel Taşıdır

YEŞİL EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN GÜCÜ

Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nin ikinci gününde gerçekleştirilen ‘Yeşil Ekonomi ve Sürdürülebilirliğin Yarını’ panelinde sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, “Kriz senaryoları arasında sürdürülebilirlik konuşmak önemli. Sürdürülebilirlik konusu herkesin çocuğuna aktaracağı, sorumlu olduğu bir konu” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife dergileri tarafından düzenlenen bu zirve, bu yıl 14’üncü kez Türkiye ve dünyadan saygın siyasetçi, iş dünyası lideri ve akademisyenleri ağırladı. Zirvenin teması bu yıl ‘Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek 5.0’ oldu ve ana sponsorluk Rönesans Holding tarafından üstlenildi.

PANELİN ÖNE ÇIKAN GÖRÜŞLERİ

Zirvenin ikinci günündeki üçüncü panelde moderatörlük yapan Tekstar Tekstil Founder&CEO’su Aykut Tarakçıoğlu, sürdürülebilirliğin artık iş dünyası ve bireysel yaşamların ayrılmaz bir bileşeni haline geldiğini vurguladı. “Sürdürülebilirlik konusu özellikle son zamanlarda popülerlik kazansa da bugün ve gelecekte devam edecek bir konu olarak öne çıkıyor” diyen Tarakçıoğlu, Uluslararası Ekonomi Zirvesi gibi platformların önemli konuları gündeme getirmesinin değerine dikkat çekti.

FİNANSAL DÖNÜŞÜMDE ÖNEMLİ ROL

QNB Türkiye CEO’su Ömür Tan ise bankacılık sektörünün sürdürülebilirlik dönüşümündeki yerini değerlendirerek, bankaların dönüşümün mimarlarından biri olması gerektiğini ifade etti. Tan, ekonomik sistemin artık sınırlı kaynaklarla hareket eden sürdürülebilir büyüme stratejilerine evrildiğini belirtti. “Finansman kaynaklarımızı yeşil teknolojilere yönlendiriyoruz. Bugün QNB Türkiye olarak kredi portföyümüzün yüzde 34’ünü yeşil kredilere ayırmış durumdayız” diyen Tan, iklim riskinin artık finansal bir risk olarak kabul edildiğini ve dünya genelinde yıllık 5.6 trilyon dolarlık enerji yatırımı gerektiğine dikkat çekti.

İKİNCİ EL ÜRÜNLERİN ROLÜ

sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, sürdürülebilirliğin toplumsal ve ekonomik bir sorumluluk olduğunu vurguladı. “İnsanları ikinci el alışverişe yönlendirerek, kullanılabilir ürünlerin çöpe atılmasını engelliyor, kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlıyoruz” ifadelerinin altını çizen Ertaş, “Yeniyi çöpe atmayı dünya olarak bırakmamız gerekiyor. Türkiye’de ikinci el ürünlerin yaygınlaşmasının bu dönüşümde kritik bir rolü olduğunu düşünüyoruz” dedi. Ayrıca, sahibinden.com’un geri kazanım çalışmaları hakkında bilgi vererek büyük miktarda plastik, çelik ve alüminyumun geri kazanıldığını belirtti.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

Aydem Enerji CEO’su Serdar Marangoz ise yenilenebilir enerji yatırımları konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Cari açık 10 milyar dolar seviyelerinde. Elektrik sektöründeki sübvansiyonlar, ihtiyacın hızla belirlenmesi gerektiğini gösteriyor” diyen Marangoz, yenilenebilir yatırım yapmak isteyenlerin karşılaştığı kapasite sorunlarına da değindi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

Alarko Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Ümit Nuri Yıldız, sürdürülebilirliğin uygulanabilirliğine dikkat çekerken, çevreye ve topluma saygılı olmanın önemini vurguladı. “Sürdürülebilir orta ve uzun vadede değer katacak işleri değerlendirmeliyiz” diyen Yıldız, kadınların sürdürülebilirliğe katkı sağlama rolüne işaret ederek, “Yüzde 80 oranında kadın çalışanla çalışıyoruz” şeklinde bilgi verdi.