Süreyya Önder İçin Tören Düzenlendi

ANMA TÖRENİ SONRASI SALDIRI VE SORUŞTURMA

Taksim’de düzenlenen Sırrı Süreyya Önder anma töreni sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun durumu ve kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ele alınıyor. Emniyette Tengioğlu’nun işlemleri devam ederken, otelin işletmecisi O.A. ifadesinde birçok detay aktardı.

TENGİOĞLU’NUN KALDIĞI OTEL VE YARDIM TALEBİ

O.A., Selçuk Tengioğlu’nun 23 Şubat 2024 tarihinden bu yana 3 kişilik paylaşımlı bir odada ikamet ettiğini belirtti. Odada kalan diğer kişilerin birbiriyle ilgisinin olmadığını ifade eden O.A., bu kişilerden birinin yabancı uyruklu bir marangoz olduğunu ve diğerinin ise Türk vatandaşı bir öğrenci olduğunu aktardı. O.A., Tengioğlu’nun pansiyonda düzenli olarak kaldığını, yalnızca nadir zamanlarda 1-2 gün otelden uzak kaldığını söyledi.

BELEDİYE YARDIMI VE MALİ DURUM

O.A., Selçuk Tengioğlu’nun maddi durumunun iyi olmadığını belirterek, “Kendimin yönlendirmesi ile Beyoğlu Belediyesi’nden yardım talep ettiğini” söyledi. O.A., belediye yetkililerinin oteli arayarak bilgi almasının ardından, Selçuk Tengioğlu ile görüşmek için otele gelerek, kendisine 8 bin lira değerinde gıda ve temizlik malzemeleri almak için kullanabileceği bir kart verdiklerini aktardı. Bu gelişmeler, soruşturmanın derinleşmesine neden oluyor.