Suriye, ABD’YE YAPTIRIMLARI KALDIRIN Çağrısı Yaptı

SURİYE’DE YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye, yeni hükümeti ile birlikte yeniden yapılanma sürecine girmeye çalışıyor. Bu çerçevede bir dizi ülke ile diplomatik görüşmeler gerçekleştiriliyor.

ABD’YE YAPTIRIMLARI KALDIRMA ÇAĞRISI

Suriye-Amerikan Barış ve Refah İttifakı Örgütü (SAAPP), ABD Kongresi’ne yönelik Suriye’ye uygulanan yaptırımların tamamen kaldırılması için çağrı yaptı. Açıklamada, bu adımın Suriye halkının haklarını geri kazanması açısından kritik olduğu belirtildi.

DESTEK VERENLERE MİNNETTARIZ

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Farklı eyaletlerden ve topluluklardan birleşen ABD’li Suriyelilerin, halkları adına özgürlük ve yaptırımlardan kurtuluş için tek bir sesle konuştukları ve bu yaptırımların Suriyelilerin haklarına ve geçimlerine zarar verdiği” ifade edildi. Ayrıca, “Suriye’nin yanında duran herkese minnettarlığımızı sunuyoruz. İş birliğinin, kamu yararı için çok şey gerçekleştirdiğini görüyoruz” denildi. SAAPP, Suriyeli ve ABD’li toplumlar arasında barış, refah ve kültürel anlayışı geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.