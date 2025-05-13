Suriye Bakanı Gözyaşlarını Tutamadı

BAKAN ŞAAR’IN DUYGUSAL ANLARI

Suriye’nin Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Şam’la ilgili yaptırımları kaldıracaklarını açıklamasının hemen ardından bir televizyon programında gözyaşlarına hakim olamayan bir şekilde konuştu. Şaar, Trump’ın müjdesinin ardından Al Arabiya televizyonunun canlı yayınında yer aldı.

BİR BEKLENTİNİN KARŞILANMASI

Bakan Şaar, “Hak yerini buldu. Bu karar, milyonlarca Suriyelinin beklediği bir karardı. Dünya bunu bekliyordu. Adil, insani ve insaflı bir karar bu. Suudi Arabistan’a, Katar’a, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Suriye liderliğine teşekkür ederim.” ifadelerini kullanırken gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

Trump, Suudi Arabistan’da düzenlediği bir konuşmada, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına dair talimat vereceğini ve bunun Suriye için yeni bir başlangıç olanağı sunacağını belirtti.