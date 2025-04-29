Suriye Bakanı, İsrail’in saldırılarını kınadı

SURİYE’NİN EGEMENLİĞİNE YAPILAN SALDIRILAR

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail’in yönelik hava saldırılarının ülkesinin egemenliğini ihlal ettiğini vurguladı. Şeybani, “Bu tür saldırıları meşrulaştırmak için kullanılan dışarıdan destekli silahlı gruplar bahanesi artık geçerliliğini yitirmiştir.” ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) gerçekleşen açık oturumda konuşan Şeybani, Suriye’nin “çevresinden izole değil, bölgenin ayrılmaz bir parçası” olduğunu belirtti. Ülkesinin güvenliği ve istikrarının, komşularının durumundan ayrı düşünülemeyeceğini kaydetti.

BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK VE ŞİDDET

Şeybani, bölgedeki bir ülkedeki şiddet ve çalkantıların sınırları aşarak, “istikrarsızlığı yayacağını ve aşırılıkçı dalgalar oluşturacağını” savundu. İlgili hava saldırılarının Suriye’nin “egemenliğinin ihlal edildiği ve gerçek bir tehditle karşı karşıya olduğu” vurgusunu yaptı. Ayrıca, bu saldırıların insanların yerinden edilmesine sebep olduğunu ve “yayılmacı yaklaşımın” bölgede istikrarsızlığa yol açacağını açıkladı. Golan hakkında “50 yıldır yasa dışı ilhakının sonrasında da halen, BM Şartı’nın ilkelerinin açıkça ihlaliyle, Golan’ın işgal altında devam ettiğini” hatırlattı.

Şeybani, saldırıların BMGK kararlarını ihlal ettiğini ve Suriye’nin sivil altyapısını yok ettiğini kaydetti. “İsrail tarafının tüm yanıltıcı anlatıları başarısız oldu. Suriye halkı, saldırılar sonucunda endişe duyuyor ve İsrail tarafından tehdit edildiğini hissediyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Suriyelilerin ülkelerine “onurlu, gönüllü ve güvenli bir şekilde” geri dönmelerinin sağlanmasına dair çağrıda bulundu ve ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemini vurguladı.

GERÇEK BARIŞ İÇİN ATEŞKES ÇAĞRISI

Bakan Şeybani, Filistin halkının yanında olduklarını belirterek, Gazze’nin sürekli hava saldırıları ve abluka altında bulunduğunu, sağlık görevlileri ve gazetecilerin kasıtlı olarak hedef alındığını ifade etti. Bu ihlallerin sadece insani krizlere yol açmadığını, aynı zamanda bölgenin genelinde “istikrarsızlık döngüsüne” de sebep olduğunu aktardı. Konseyden sivilleri korumak ve insani yardımların engelsiz erişimini sağlamak için derhal ateşkes çağrısında bulundu.