Suriye Bakanı Şaar, Gözyaşlarını Tutamadı

ŞAM’A YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI ÜZERİNE DUYGUSAL AÇIKLAMA

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Şam’a yönelik yaptırımları kaldıracaklarını açıklamasının ardından katıldığı televizyon programında duygusal anlar yaşadı. Şaar, Trump’ın bu olumlu haberini duyurmasının hemen ardından Al Arabiya televizyonunun canlı yayınında yer aldı.

BAKAN ŞAAR’DAN TEŞEKKÜR VE DUYGUSAL YANKILAR

Bakan Şaar, “Hak yerini buldu. Bu karar, milyonlarca Suriyelinin beklediği bir karardı. Dünya bunu bekliyordu. Adil, insani ve insaflı bir karar bu. Suudi Arabistan’a, Katar’a, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Suriye liderliğine teşekkür ederim.” dediği sırada duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Trump, Suudi Arabistan’da gerçekleştirdiği konuşmada, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması için talimat vereceğini, bu durumun Suriye için yeni bir başlangıç imkanı yaratacağını ifade etmişti.