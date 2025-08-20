Suriye Bakanlığı, Güvenlik Personeli Alıyor

GENEL GÜVENLİKTE PERSONEL ALIMI İLGİ UYANDIRIYOR

Suriye İçişleri Bakanlığı, Genel Güvenlik Teşkilatına personel alımı için farklı din ve etnik kökenlerden yüzlerce gencin uzun kuyruklar oluşturduğu bildiriliyor. Bakanlığın Afrin’e yönelik başlattığı güvenlik personeli alımı duyurusu sonar, birçok genç başvuruda bulunmak için merkez ve köylerden harekete geçti. Üç günlük bir başvuru süresi olan bu alım için, Hesendere köyünden merkez karakoluna gelen Kawa Kawa, “Halkımıza hizmet etmek ve bölgemizi korumak, Afrin’i ve tüm Suriye’yi daha güzel günlere kavuşturmak istiyoruz. Hangi bölge olursa olsun korumaya hazırız.” şeklinde konuştu.

KENTİN GÜVENLİĞİ İÇİN BİR FIRSAT

Afrin’in Kevkebe köyünden gelen Muhammed Naser, sosyal medya üzerinden güvenlik personeli alımını öğrendiğini belirterek, kendisi gibi birçok gencin başvuruda bulunduğunu dile getirdi. Naser, “Afrin halkına ve ilçemize hizmet etmek için büyük bir fırsat.” diye ifade etti. İbbin köyünden gelen Mustafa Ebu Halit ise, “Durumlar gayet iyi, yoğun ilgi var. Şu ana kadar 150-200 genç başvuruda bulundu. Yetkililer başvuru yapanlara son derece iyi davranıyor.” şeklinde konuştu.

BİR ARADA YAŞAMA VURGUSU

Mabatlı’nın Alevi toplumundan Abbas Muhammed Hamada, ülkenin yeni yönetiminin çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Biz bu toprağın evlatlarıyız, bu kimliğin ve milliyetin taşıyıcılarıyız. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece aramızda sorun kalmayacaktır.” dedi. Afrinli Hristiyan Loay Mazan, güvenliğin sağlanması amacıyla Genel Güvenlik Teşkilatına katılma isteğini ifade ederek, “Şehir merkezine geldik ve aramızda mezhep ya da din ayrımı yok.” şeklinde düşüncelerini belirtti.