Suriye Barışı Ve Birliği Sürdürecek

SURİYE’NİN BİRLEŞİK GELECEĞİNE VURGU

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ulusa sesleniş konuşmasında ülkesinin barış ve dayanışma zemini olacağına dair söz vererek, “Suriye’nin bölünmesine izin vermeyeceğiz. Eski rejimin halkımızı parçalamayı hedefleyen anlatılarına fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca yerli ve yabancı yatırımların ülkenin yeniden inşası sürecine katılımını sağlama konusundaki kararlılığını belirterek, “Yurtiçi ve yurtdışındaki tüm yatırımcıları, Arap ve Türk kardeşlerimizi ve dünyadaki dostlarımızı çeşitli sektörlerdeki fırsatlardan faydalanmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞTEN DERS ALMAK

Eş-Şara, Suriye’nin eski rejim döneminde yaşadığı zorlukları dile getirerek, “Devletin kaynakları, katil hırsızlar tarafından yok edildi ve yağmalandı. Suriye, halkı, komşuları, bölgesi ve dünya için itici bir ortam haline geldi” dedi. Fakat eski rejimin düşmesiyle, Suriye’nin özgürlüğüne kavuştuğunu ve halkın büyük bir sevinç yaşadığını vurguladı. Bu sevinç sadece Suriye ile sınırlı kalmayıp komşu ülkelerde de paylaşıldı. Eş-Şara, “Aidiyet duygusu halkımıza yeniden döndü; halkın yeni devletine bağlılığı açıkça hissedilmeye başlandı” dedi.

ULUSLARARASI DESTEK VE DİPLOMASİ

Eş-Şara, son altı ay boyunca Suriye’nin durumunu iyileştirmek ve öncelikleri belirlemek adına çalışmalar yaptıklarını belirtti. “İç birliği ve toplumsal barışı korumak, güvenliği sağlamak ve haksız yasaları kaldırmak için yoğun çaba sarf ettik” diyerek, atılan adımların diplomatik faaliyetlerle eş zamanlı ilerlediğini ifade etti. “Suriye, uluslararası forumlara katıldı, bayrağımız Birleşmiş Milletler’de dalgalandı ve stratejik ilişkilerin yolu açıldı. Kardeş ülkelerin ilgisini gördük” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE İLE COMPETEN TEMAS

Eş-Şara, Suudi Arabistan yönetimi ile yaptığı görüşmelere değinerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. “Son on dört yıldır milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ettim” dedikten sonra, diğer Arap ülkeleri ve Avrupa’nın Suriye’ye yönelik olumlu tutumlarını da vurguladı.

KARDEŞLİĞİN ÖNEMİ VE YAPTIRIMLAR

Suriye halkının uluslararası kamuoyunu etkileme konusundaki kararlılığını öne çıkaran eş-Şara, “Yurtdışındaki Suriyeli toplulukların etkisi ve yaptırımların kaldırılması yönündeki katkıları büyük oldu” ifadesini kullandı. “Bugün sadece Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını değil, aynı zamanda bölge halkları arasında hakiki kardeşliğin ve coşkulu duyguların geri dönüşünü kutluyorum” dedi.

YATIRIMCI ÇAĞRISI VE GELECEK VİZYONU

Suriye’nin yeniden inşa sürecinde uzun bir yolun olduğunu belirten eş-Şara, yatırım ortamını geliştirme ve yabancı sermayenin katılımını sağlama konusundaki kararlılığını yineledi. “Yurtiçindeki ve yurtdışındaki tüm yatırımcıları, Arap ve Türk kardeşlerimizi ve dünyadaki dostlarımızı fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz” dedi. Suriye’nin barış ve birliğin toprak olacağına ve iyi niyetle uzanan her ele karşılık verileceğine inancını ifade etti.

SON SÖZLER

Eş-Şara, Suriye’nin geleceğimizin güç merkezi olacağına vurgu yaparak, “Birlikte yaşama kültürü tarihimiz boyunca mirasımız olmuştur. Bizi parçalayan tüm ayrılıklar dış müdahalelerin sonucudur; bunları hep birlikte reddediyoruz” ifadelerini kullandı.