Suriye Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Heyeti ile Görüştü

SURİYE CUMHURBAŞKANI İLE AZERBAYCAN BAŞBAKAN YARDIMCISI GÖRÜŞTÜ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam’a gelen Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Samir Şerifov ve onunla birlikteki heyetle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Şara, Şam’daki resmi temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Şerifov ve beraberindekileri Halk Sarayı’nda kabul ediyor.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL GELİŞMELER GÖRÜŞÜLDÜ

Yapılan görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve ticari konular üzerindeki meseleler ele alınıyor. Şerifov’un başkanlık ettiği heyette, Azerbaycan hükümetinden bazı bakan yardımcıları da bulunuyor.