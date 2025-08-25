Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, BM’ye katılacak

suriye-cumhurbaskani-sara-bm-ye-katilacak

SURİYE CUMHURBAŞKANI BM GENEL KURULU’NA KATILIYOR

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Birleşmiş Milletler’in 80. Genel Kurulu’na katılacağını duyurdu. Açıklamada, Şara’nın burada bir konuşma yapacağı belirtiliyor.

İLK KEZ BİR CUMHURBAŞKANI KONUŞACAK

Yapılan açıklamaya göre, Ahmed Şara, 1967 yılından bu yana BM Genel Kurulu’na hitap edecek olan ilk Suriye Cumhurbaşkanı olabiliyor. Bu durum, Suriye’nin uluslararası alandaki temsilini ve katılımını da önemli ölçüde etkileyebilir.

