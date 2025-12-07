Suriye Cumhurbaşkanı Şara Seçim Tarihini Açıkladı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 23. Doha Forumu’na katıldı. Forumda “Adalet Eylemde: Vaatlerden İlerlemeye” teması işlenirken, İsrail’in 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana Suriye’ye “binin üzerinde hava saldırısı ve yüzlerce kara ihlali” gerçekleştirdiğini ifade etti. Ahmed Şara, son dönemde Şam kırsalındaki Beyt Cin’de sivil kayıplara yol açan bir saldırının da yaşandığını belirtti. Suriye, uluslararası aktörlerle iş birliği yaparak, İsrail’in 8 Aralık 2024 sonrasında işgal ettiği bölgelerden çekilmesi yolunda çabalarını sürdürüyor ve bu talebin dünya genelinden geniş destek bulduğunu kaydetti.

İSRAİL’İN İSTEDİĞİ SİLAHTAN ARINDIRILMIŞ BÖLGE

Şara, İsrail ile yürütülen müzakerelerde ABD’nin de yer aldığını duyurdu. 1974 tarihli anlaşmanın 50 yıldır geçerliliğini koruduğunu kaydeden Şara, “İsrail, silahtan arındırılmış bir bölge istiyor. Peki, bu bölgeyi kim koruyacak? İsrail, sürekli kendisine yönelik saldırıların düzenlenmesinden kaygı duyuyor. Ordu ve asayiş güçleri yoksa bu bölgeyi kim koruyacak?” diye konuştu. Müzakere sürecinin devam ettiğini belirten Şara, diğer ülkelerin İsrail’in 8 Aralık 2024 öncesinde kontrol ettiği bölgelere çekilmesini desteklediğini aktardı. Silahtan arındırılmış bölgeye dair yapılan anlaşmaların ya başarıyla sonuçlanabileceğine ya da başarısız olabileceğine dikkat çekerek, bunun tehlikeli bir süreci tetikleyebileceğinin altını çizdi.

GEÇİŞ DÖNEMİ VE SEÇİM TARİHİ

Geçiş süreçlerinde hükümetlerin halkın tüm bileşenleriyle tam bir mutabakat sağlayamadığını aktaran Şara, son bir yılda karşılaştıkları sorunları ve faillerin yargı önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ülkede elektrik hizmetleri konusunda da iyileşmeler kaydettiklerini belirtti: “İlk geldiğimizde günde sadece 1,5 saat elektrik veriliyordu. Şu anda bu süre 12–14 saate kadar çıktı. Yıl sonuna doğru kendi kendimize yeterlilik seviyesine ulaşacağız.”

Şara, geçiş döneminin ardından ülkenin dört yıl sonra seçimlere gideceğini açıkladı. “Suriye’nin geleceğini kişilere değil, kurumlara dayalı bir yönetim modeliyle inşa ediyoruz” diyen Şara, hükümette temsilin liyakat esasına dayalı olarak sağlandığını söyledi. Ayrıca yeni yönetim yapısının devrik rejim sonrası inşa edildiğini belirterek, geçiş dönemine ait yol haritasının işlev kazandığını vurguladı. “Halk Meclisi seçimleri geçiş sürecine uygun biçimde gerçekleştirildi. Dört yıl sonra mutlaka genel seçimlere gideceğiz.” dedi.