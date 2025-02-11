Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Yaptırımlar Kalkmalı

SURİYE CUMHURBAŞKANI YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından ülkesine uygulanan yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade ediyor. Şara, “Artık rejimi ortadan kaldırdığımıza göre bu yaptırımlar kaldırılmalı zira rejimin düşmesinden sonra bu yaptırımların hiçbir gerekçesi kalmamıştır” şeklinde açıklamalarda bulundu.

YENİDEN İNŞA SÜRECİNE DİKKAT ÇEKTİ

Başkent Şam’da “Leading” isimli YouTube kanalına konuşan Şara, Filistin İntifadası’nın kendisi üzerindeki büyük etkisini vurguladı. Devrimin ardından “bitkin” bir ülke devraldıklarını belirten Şara, Suriye’yi yeniden inşa etme gerekliliğini dile getirdi.