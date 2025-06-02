Suriye’de Aktivistlerin Protesto Etmesi

HİCAZ İSTASYONU MEYDANINDA BİRLEŞİYORLAR

Suriye’nin başkenti Şam’da bir grup aktivist, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilere destek vermek amacıyla toplandı. Hicaz İstasyonu Meydanı’nda gerçekleştirilen gösteriye katılan kalabalık, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınarken, hapisteki Filistinlilerin serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

FİLİSTİN BAYRAKLARIYLA DESTEK GÖSTERİSİ

Göstericiler, yanında Filistin bayraklarının yanı sıra “Zulüm hapishanelerindeki tüm tutuklulara özgürlük” ve “İsrail hapishanelerindeki Filistinli erkek ve kadın esirlere özgürlük” yazılı pankartlar taşıdı. Gösteriye katılan aktivist Vefa Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Tüm Filistinli kadın ve erkeklerle, İsrail işgali altındaki cezaevlerinde bulunan Filistinli esirlerle dayanışma içindeyiz” dedi.