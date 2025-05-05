Suriye’de Alevi sivillere saldırılar gerçekleşti

SURİYE’DE MEZHEPSEL ŞİDDET OLAYLARI VE GÜVENLİK GÜÇLERİNİN ROLÜ

BBC, Suriye’nin Sanobar köyünde Alevi sivillere yönelik yaşanan mezhepsel şiddet olaylarının hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından görmezden gelindiğini öne sürdü. Katliamların sorumlularından biri olan Ebu Halid, köyde gerçekleşen saldırılara katıldığını ve hükümetin güvenlik güçlerinin kendilerini yönlendirdiğini ifade etti. İnsan hakları grupları, hükümet destekli güçlerin ve milislerin, özellikle Alevi sivilleri hedef alarak katliamlar gerçekleştirdiğini bildirmeye devam ediyor.

EBU HALİD’İN AÇIKLAMALARI

BBC’ye göre, iki ay önce Alevi azınlığa yönelik mezhepsel şiddet olaylarına katılmakla suçlanan Ebu Halid, kendisinin ve diğer silahlı kişilerin hükümet güçleri tarafından izlendiğini ve yönlendirildiğini dile getirdi. Halid, 7 Mart’ta, yönetim karşıtı ve devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yanlısı bireylerle savaşmak için düzensiz olarak Sanobar köyüne gittiğini belirtti. Halid, “Güvenlik güçleri, bize ‘sivillere zarar vermememizi, yalnızca bize ateş edenlere karşılık vermemizi’ söyledi,” ifadelerini kullandı. Halid, köydeki olay esnasında 64 yaşındaki Mahmud Yusuf Muhammed’i evinin önünde öldürdüğünü kaydetti. Yine eski bir İngiliz Özel Kuvvetler askeri, çekilen videoda Mahmud’un silahsız olduğunu doğruladı.

KATLIAMLARIN BOYUTU VE İNSAN HAKLARI GRUPLARININ RAPORLARI

Mart ayının başlarında hükümet destekli güçlerin, çoğunluğu Alevi yaklaşık 900 sivili öldürdüğüne dair tahminler mevcut. Bağımsız izleme grubu Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Esad yanlısı güçlerin en az 446 sivilin ölümüne neden olduğunu, bunlardan birçokının 6 Mart’ta hayatını kaybettiğini belirtti. SNHR, bu olayların bölgedeki Alevi sivillere karşı “yaygın ve şiddetli ihlallere” dönüştüğünü, bunun ise “intikamcı ve mezhepsel” motivasyonlarla yapıldığını ifade etti. Uluslararası Af Örgütü, Alevi sivillere yönelik birçok saldırıyı “kasıtlı” ve “yasa dışı” olarak değerlendirdi.

ALEVİLERİN DURUMU VE ŞİDDET OLAYLARI

BBC raporuna göre, Aleviler Suriye nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor. Alevilerin büyük kısmının yaşadığı kıyı bölgeleri büyük ölçüde dışarıya kapatılmış durumda. Sanobar köyündeki tanıklar, farklı silahlı grupların Alevilere yargısız infazlarla saldırdıklarını bildirdi. Henüz herhangi bir cenaze töreninin düzenlenmediği belirtilen köyde, yeni bir toplu mezar bulunduğu kaydedildi. Sanobar’ın çevresindeki çatışmaların sürekli olduğu, bölgede yaşayanların bu süreçte yaşadıkları korku aktarıldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Lazkiye bölgesindeki Genel Güvenlik Kuvvetleri’nin Başkanı Mustafa Kunaifati, BBC’ye yaptığı açıklamada, güvenlik güçleriyle Ebu Halid arasında herhangi bir koordinasyon bulunmadığını söyledi. Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, “Hiç kimse kanunların üstünde olmayacak,” diyerek, meydana gelen cinayetlerin soruşturulmasında kimsenin kaçamayacağına dair taahhüt verdi. Bu doğrultuda özel bir komite, hem muhalif saldırıları hem de hükümet yanlısı güçlerin gerçekleştirdiği katliamları araştırmaya başladı. Şu ana kadar yaklaşık 30 kişinin tutuklandığı ve bölgedeki Alevilerin hükümetin güvenlik güçlerinin köylerini denetlemesini istediği bildirildi.