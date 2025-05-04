Suriye’de Alevilere yönelik infazlar gerçekleşiyor. Mahmud Yusuf Muhammed öldürüldü. Sivil köylüler saldırılara maruz kalıyor. Ebu Halid, güvenlik güçleriyle çalışmadı. İnsan hakları grupları infazları kınıyor. Hükümetin kontrolü tartışmalı durumda

SURİYE’DE ALEVİ AZINLIĞA YÖNELİK İNFAZLAR

Mart ayında, Suriye’deki Alevi azınlığı hedef alan infazlarla ilgili olarak yer aldığı iddia edilen bir kişi, yaptığı açıklamada kendi ve diğer silahlı sivillerin, hükümet güçleri tarafından bilgilendirildiğini ve izlendiğini belirtti. Ebu Halid adıyla tanınan bu kişi, 7 Mart’ta, eski rejim mensubu isyancılara karşı mücadeleye yardımcı olmak amacıyla Akdeniz kıyısındaki Sanobar köyüne gitti. “Genel Emniyet Dairesi, bize sivillere zarar vermememizi, yalnızca isyancılara karşılık vermemizi söyledi,” şeklinde konuşan Ebu Halid, köydeki güvenlik biriminin süreci takip ettiğini de ekledi. Ancak, Ebu Halid’in, 64 yaşındaki Mahmud Yusuf Muhammed’i vurması ve o anı kameraya alması büyük bir tartışma yarattı. Mahmud’un silahlı bir isyancı olduğunu iddia eden Ebu Halid’in sunduğu video bu iddiayı desteklemiyor.

Askeri polis, Ebu Halid’in güvenlik güçleriyle herhangi bir koordinasyon içinde hareket etmediğini duyurdu. İnsan hakları grupları, Mart ayı başında, Suriye’nin kıyı bölgesinde, çoğunluğu Alevilerden oluşan yaklaşık 900 sivilin hayatını kaybettiğini tahmin ediyor. Aleviler, Suriye nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor. Kıyı bölgesi, büyük oranda izole bir konumda bulunuyor ancak bölgede yaşanan olayları araştırabilen bazı haber ekipleri, yerel halk ve güvenlik görevlileriyle görüşme fırsatı buldu. Şiddet olayları, Sünni hükümetin yandaşları tarafından gerçekleştirilen ölümcül saldırıların hemen ardından patlak verdi. Bu saldırılar sonrasında Alevi siviller hedef alındı.

KÖYDEKİ ÇEŞİTLİ İHLALLER

Sanobar köyü, Mart ayı içerisinde çok sayıda infaza maruz kaldı. Köyde cenaze törenleri ve toplu mezarların olduğu yerlerden bazıları, yaşananların korkunç boyutunu gözler önüne serdi. Kurtulanlar, köydeki silahlı grupların kendilerine baskı yaptığını ve infazlar gerçekleştirdiğini bildirdi. Tanıklar, hükümetin güvenlik güçlerinin Alevi köylüleri koruma çabalarını dile getirirken, farklı silahlı grupların mağdurları hedef alması da dikkat çekti. Video kayıtları, Ebu Halid’in silahsız bir sivil olan Mahmud’u öldürmesini açıkça belgeliyor.

Kaos ortamında, Suriye’deki yeni İslamcı hükümetin azınlıkları koruma vaadi kritik bir mesele olarak öne çıkıyor. Ancak bunun için yargı sürecinin başlatılması ve sorumluların hesap vermesi gerekiyor. Sonuç olarak, Mart ayındaki isyancı saldırılar hükümetin geçmişteki baskılarını unutamadığına dair derin bir memnuniyetsizliği yeniden canlandırdı. Uluslararası Af Örgütü, Alevilere yönelik gerçekleştirilen saldırıların hukuksuzluk içerdiğini vurguluyor. Gelecekte, Sanobar ve benzeri bölgelerdeki gelişmeler, Suriyeli azınlıkların geleceğini belirleyebilir.