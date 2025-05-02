Suriye’de Dürzi Liderle Görüşme Yapıldı

GÖRÜŞME DETAYLARI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lübnanlı Dürzi lideri Velid Canbolat ile Şam’daki Halk Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine dair çok fazla bilgi verilmedi. Ancak, bu ziyaretin, Suriye’deki Dürzilerin yaşadığı bazı alanlarda güvenlik güçleriyle yasa dışı gruplar arasında çıkan çatışmalar sonrası gerçekleştiği gözlemleniyor.

SURİYE’DEKİ OLAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Lübnan’daki İlerlemeci Sosyalist Partisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Şara ile Canbolat arasındaki görüşme sırasında Suriye’de meydana gelen son gelişmeler üzerinde duruldu. Canbolat, Suriye’deki yeni yönetime yönelik Arap ve uluslararası açılımlarına dikkat çekerek, “Bu açılım, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarına katkı sağlar ve Lübnan’ın istikrarını da olumlu etkiler.” sözlerini dile getirdi. Suriye’deki krizden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade eden Canbolat, Suriye’nin sorumluluklarını yerine getirerek vatandaşlarının güvenliğini sağlamasının önemini vurguladı.

DIŞ KESİMLERLE DİYALOG VURGUSU

Canbolat, Şam yönetiminin, Suriye halkının farklı kesimleriyle diyalog kurma çabalarını takdir ettiklerini belirtti. Dürzilerin, yeni Suriye’nin inşasında temel bir rol oynayabileceğinin altını çizen Canbolat, ayrıca babası ve İlerlemeci Sosyalist Partisi’nin kurucusu Kemal Canbolat’ın suikastının faili olarak gösterilen eski Suriye Hava İstihbarat Şefi Tümgeneral İbrahim Huveyce’nin yakalanması nedeniyle Cumhurbaşkanı Şara’ya teşekkür etti. Canbolat, Baas rejiminin çöküşünün ardından 8 Ocak’ta Şam’ı ziyaret ettiğini de hatırlattı.

SURİYE’DEKİ PROVOKASYONLAR VE GÖSTERİLER

Suriye’de son günlerdeki olayların fitilini ateşleyen provokasyonlar arasında, 28 Nisan’da sosyal medyada yayımlanan Hazreti Muhammed’i hedef alan bir ses kaydı yer aldı. Bu kaydın sahibi, Dürzi topluluğun yoğun yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek Hazreti Muhammed’e hakarette bulundu. Sonuç olarak, 29 Nisan’da birçok ilde gösteriler düzenlendi ve aynı gün Şam’daki Ceramane Mahallesi’nde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların hükümete bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüştü.

ÇATIŞMALAR VE ULUSAL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ceramane’de silahlı Dürzi gruplar tarafından başlatılan saldırıya, Şam’daki Sahnaya semtindeki Dürzi grupların da katılmasıyla çatışmalar büyüdü. Bu çatışmalar sonucunda en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye güvenlik güçleri, kontrolü sağlamak amacıyla bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti. İsrail ise 30 Nisan’da, “Dürzileri koruma” bahanesiyle Sahnaya’da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. Suriye yönetimi, Ceramane Mahallesi’nde yaşanan çatışmaların ardından 1 Mayıs’ta bölgedeki kontrolü sağladığını ifade etti. Ayrıca, İsrail savaş uçakları bu sabah erken saatlerde Şam’daki Halk Sarayı yakınlarına hava saldırıları düzenledi.