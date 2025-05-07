Suriye’de Fuar Açıldı, 200 Şirket Var

Suriye’de BAAS REJİMİ SONRASI FUAR AÇILIŞI

Suriye’nin başkenti Şam, BAAS rejiminin çöküşünün ardından çok sayıda Türk şirketinin katılımıyla gerçekleştirilen ilk Uluslararası Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Enerji Fuarı’na ev sahipliği yapıyor. Fuar, 11 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Açılış töreninde Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, Ekonomi Bakanı Nidal Şaar, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak ve çeşitli yabancı misyon temsilcilerinin büyükelçileri ile üst düzey yetkililer yer aldı. Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, Suriyeli bakanlarla Türk stantlarını gezdi.

“TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ”

Büyükelçi Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Anadolu Ajansı’yla Suriye’de devrimin ilk gününden itibaren beraber çalışıyoruz.” ifadesini kullandı. Türkiye’nin Suriye’deki sorunların çözümünde önemli roller üstlendiğini vurgulayan Köroğlu, Türk devlet kurumlarının Suriye’deki eksiklikleri belirlemek amacıyla çalıştığını ve insani yardım kuruluşlarının acil ihtiyaçları karşılamak için etkin bir şekilde faaliyette bulunduğunu belirtti. Köroğlu ayrıca, “Türkiye de çok güçlü bir katılımla bu fuarda, 200’e yakın şirketimiz katılıyor. Bu, Türkiye’nin Suriye’nin yeniden inşasına verdiği önemi çok güçlü bir şekilde gösteriyor.” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN İHRACAT ÇIKARMASI”

Meridyen Fuarcılık Genel Müdürü Oğuz Yalçın ise, Türkiye’den yapı, enerji ve elektrik malzemesi üreten firmaların 15 yıl aradan sonra ilk kez Şam’da bir fuara katıldığını ifade etti. Oğuz, “Bugün fuarımızı açtık. Bu fuar, Türkiye’nin bir ihracat çıkarmasıdır. Birçok sektörden firmalar fuarımıza katılıyor, kaliteli ürünlerini Suriye’deki profesyonellerin algısına sunuyor.” dedi. Ayrıca, gelecek aylarda Suriye’de farklı sektörlerde benzer fuar etkinlikleri gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti.