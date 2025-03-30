Suriye’de Geçiş Hükümeti Resmen Kuruldu

GEÇİŞ HÜKÜMETİ KURULDU

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, geçiş hükümetini duyurarak yeni kabineye 23 bakan atadı. Esad rejiminin son bulmasının ardından Suriye’de geçiş hükümeti resmi olarak kurulmuş oldu. Ahmed eş-Şara düzenlenen törenle yeni kabinesi için 23 bakanı belirledi. Törende yaptığı konuşmada, “Milli yolculuğumuzda yeni bir aşamanın doğuşuna tanıklık ediyoruz. Bugün yeni bir hükümetin kurulması, yeni bir devlet inşa etme yönündeki ortak irademizin bir ilanıdır. Bu hükümet eğitim ve sağlık alanında yeni ufuklar açmaya çalışacak ve yolsuzluğun kurumlarımıza sızmasına izin vermeyeceğiz” şeklinde ifadelerde bulundu.

BÜYÜK HEDEFLERE YENİ KABİNEYLE İLERLİYORUZ

Eş-Şara, kabinenin yanında olacağına dair söz vererek, “Devlet kurumlarımızı şeffaflık ve hesap verebilirlik temeli üzerinde inşa etmek için çaba göstereceğiz. Geleceğe yönelik planlamamız, insan kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi ekseninde şekillenecek. Yurt dışından Suriyeli insan kaynağını çekmeye de çalışacağız” dedi. Yapacakları reformlarla ilgili olarak, “Sürdürülebilirliği sağlamak ve 24 saat elektrik temin etmek için enerji sektöründe reform gerçekleştireceğiz. Çiftçilere destek olarak üretimi güvence altına alacağız. Sanayiyi rehabilite ederek, milli ürünleri korumak ve her sektörde yatırıma elverişli bir ortam oluşturmak için çalışacağız. Aynı zamanda para sisteminde reform yapmaya, Suriye para birimini güçlendirmeye ve manipülasyonları önlemeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı eş-Şara, halkın refahını ön plana çıkararak, “Gençliğin rolüne inandığımız için spor ve gençlik alanında uzmanlaşmış bir bakanlık kurduk. Bu zorlu dönemde halkımızın maruz kaldığı olaylarla mücadele için çabalarımızı iki katına çıkaracağız. Ülkenin karşılaşabileceği zorluk ve afetlere karşı önlem almak amacıyla Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı’nı kuruyoruz. Vatandaşların korunmasını ve acil yardım sağlanmasını temin etmek amacıyla, her türlü acil duruma hızlı ve etkili bir müdahale sistemi kurmak için çaba göstereceğiz” dedi.

TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AĞIRLIK VERİYORUZ

Eş-Şara, teknolojik gelişmelere, yapay zeka programlarına ve dijital dönüşüme büyük önem vereceklerini aktararak, bu hedefler doğrultusunda gerekli altyapının oluşturulacağını kaydetti. Ayrıca, Suriye’nin egemenliği ve bütünlüğü için profesyonel bir ulusal ordu kurmayı hedeflediklerini belirtti. “Dış ilişkilerin istikrarlı bir biçimde sürdürülmesi, Suriye ve dostlarının sürdürülebilir çıkarlarını garanti altında tutar” dedi.

HÜKÜMET DEĞİŞİM VE İNŞA AMACI TAŞIYOR

Kurulan hükümetin bir değişim ve inşa hükümeti olduğunu vurgulayan eş-Şara, “Bu hükümet halkın aydınlık ve sürdürülebilir bir geleceğe dair özlem ve umutlarını taşıyor. Bu hedeflere ulaşmanın anahtarı, tüm vatandaşlarımızın iş birliği ve özverili çalışmasıdır. Zorlu bir dönemde direniş gösteriyoruz, ancak her zorluğun üstesinden gelebilecek irade ve kararlılığa sahibiz. Biz hükümet ve halk olarak biriz; güçlü bir millet inşa edeceğiz” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

KABİNE LİSTESİ AÇIKLANDI

Şara’nın 23 bakandan oluşan kabinesi aşağıdaki şekilde duyuruldu: “Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, İçişleri Bakanı Enes Hattab, Adalet Bakanı Mahzar el Veys, Yüksek Öğretim Bakanı Mervan Halebi, Enerji Bakanı Muhammed Beşir, Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, Sağlık Bakanı Musab el Ali, Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Muhammed Ancerani, Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel, Tarım Bakanı Emced Bedr, Eğitim Bakanı Muhammed Abdülrahman Turko, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdürazzak, Kültür Bakanı Muhammed Salih, Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Samih Hamıd, Turizm Bakanı Mazen Salihani, İdari Kalkınma Bakanı Muhammed Sikaf, Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir ve Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa.”