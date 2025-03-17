Suriye’de Gerilim: Hizbullah ve Ordu Çatışması

HİZBUHALLAH’IN KAÇIRMA EYLEMİ

Hizbullah, Suriye ordusuna ait askeri bir noktaya kurduğu pusuyla Humus’un batı kırsalındaki Sed Zita köyünde 3 askeri kaçırdı. Kaçırılan askerlerin daha sonra Lübnan topraklarında infaz edildiği bildirildi. Bu duruma karşılık Suriye ordusu, Lübnan’ın Hermel bölgesinde Hizbullah mevzilerine top ve roket atışlarıyla yanıt verdi. Suriye devlet haber ajansı SANA’ya göre, Savunma Bakanlığı konuyla ilgili olarak, “Hizbullah milislerinden bir grup, Suriye-Lübnan sınırında Suriye ordusunun üç mensubunu kaçırdı. Daha sonra onları Lübnan topraklarına götürerek ortadan kaldırdı” dedi. Olayın Humus’un batısındaki Zeya Barajı civarında gerçekleştiği belirtilerek, “Hizbullah milislerinin bu tehlikeli tırmanışının ardından Savunma Bakanlığı gerekli tüm önlemleri alacaktır” ifadesi kullanıldı. Bakanlık, sınıra takviye güç gönderdiklerini açıkladı.

HİZBUHALLAH’TAN YALANLAMA

Hizbullah, yaptığı bir açıklamada, Suriye güvenlik güçleriyle veya Suriye topraklarında herhangi bir çatışmaya karıştığını reddetti. Kongratığıyla, “bugün Lübnan-Suriye sınırında meydana gelen olaylarla herhangi bir bağlantımız olduğunu kategorik olarak reddettik” duyurusunu yaptı. Ayrıca, “Hizbullah’ın Suriye topraklarındaki olaylarla hiçbir bağı olmadığına dair daha önceki açıklamalarımızı teyit ediyoruz” denildi. Lübnan devlet haber ajansı NNA, Suriye topraklarından açılan roketlerin, Lübnan’ın sınırına yakın Kasr köyüne düştüğünü bildirdi. Hizbullah da konuya ilişkin aynı bilgiyi vererek, “Suriye topraklarındaki Kusayr kırsalından açılan bir dizi roket sınır kasabası Kasr’a düştü” açıklamasında bulundu, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

SURİYELİ YETKİLİLERİN SUÇLAMALARI

Suriye’nin yeni yetkilileri, geçtiğimiz ay Humus’ta silah ve mal kaçakçılığı için kullanılan yolları kapatmayı hedefleyen bir güvenlik kampanyası başlattı. Bu çerçevede Hizbullah’ı saldırılar düzenlemekle suçladılar ve Hizbullah’ın sınır ötesi kaçakçılık çetelerine destek verdiğini belirttiler.

ÇATIŞMA İDDİALARI

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli El Arabiya televizyonu, Suriye-Lübnan sınırında Suriye güçleri ile Hizbullah arasında çatışmalar yaşandığını aktardı. Çatışmalarda en az bir Suriye askerinin hayatını kaybettiği ve bir hayli askerin de yaralandığı bildirildi.

LÜBNAN ORDUSU HAZIRLIKLARA BAŞLADI

El Arabiya ile konuşarak isminin gizli kalmasını isteyen bir Lübnan ordusu yetkilisi, “Şafaktan itibaren birliklerimiz Suriye’den gelen ateş kaynaklarına karşılık vermeye başladı” diye belirtti. Aynı kaynak, ordunun Suriye’den gelen tüm ateş kaynaklarına karşılık verme emri aldığını söyleyerek durumu değerlendirdi.

TAKVİYE KONVOYU SEVK EDİLDİ

Suriye Savunma Bakanlığı, Humus’un batı kırsalında Hizbullah ile temas hatlarına zırhlı taşıyıcı araçlar, tanklar ve mühimmat içeren takviye konvoyları gönderdi. Ayrıca, savunma bakanlığına ait SİHA’lar Hizbullah’ın sızdığı noktaları havadan gözlemliyor. Suriye ordusunun Humus ili askeri komutanı Mahir Zuvani, Hizbullah’ın sınır hattına yakın köylere havan saldırısı düzenlediğini ve bu saldırılar sonucunda siviller arasında da yaralanmalar olduğunu ifade etti. Zuvani, Suriye-Lübnan sınır hattının Savunma Bakanlığı’nın kontrolüne alındığını ve ilerleyen süreçte sınır hattının güvenliğini sağlamak için yeni düzenlemelerin yapılacağını aktardı.