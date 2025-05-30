Suriye’de İsrail bayrağı dalgalanacak mı?

SURİYE’NİN İSRAİL İLE İLİŞKİLERİ

Suriye’nin başkenti Şam’da İsrail bayrağının dalgalanıp dalgalanmayacağı, Beşar Esad yönetiminin devrilmesinden bu yana hem Suriye içinde hem de dışında tartışılan bir konu. Suriye’nin geçiş dönemi başkanı olarak belirlenen Ahmed Şara’nın İsrail ile bir normalleşme anlaşması imzalayıp imzalamayacağı hala belirsizliğini koruyor.

ABD BAŞKANININ ZİYARETİ VE YAPTIRIMLAR

Bu bağlamda önemli gelişmelerden biri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Mayıs ayı başında Körfez ülkelerine yaptığı ziyareti sırasında, Şam’a yönelik yaptırımları kaldırması oldu. Trump, ziyareti esnasında Ahmed Şara ile de görüştü ve onu “İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye” çağırdı. Esad’ın devrilmesinden sonra İsrailli yetkililerle Suriye’nin yeni yönetimi arasında bir dizi görüşme yaşandığı bildirildi. Aynı dönem içinde İsrail, Suriye’deki bazı askeri tesisleri bombalamaya devam etti. Reuters’a göre iki ülke, geçtiğimiz haftalarda yüz yüze doğrudan görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin amacı, ikili ilişkilerin düzeltilmesi ve bölgedeki tansiyonun düşürülmesiydi.

SURİYE-İSRAİL SAVAŞLARI VE RESMİ İLİŞKİLER

Tarihe baktığımızda, Suriye, 1948, 1967 ve 1973 yıllarında İsrail ile üç ana savaşa katıldı. Bunun yanı sıra, iki ülke, Lübnan iç savaşının arka planında da karşı karşıya geldi. Her ne kadar bu savaşlar ateşkes anlaşmalarıyla sona erse de sahadaki sonuç, 1967’den bu yana Golan Tepeleri’nin İsrail tarafından işgal edilmesi ve yıllar süren düşmanlık oldu. Özellikle Suriye’nin topraklarının Filistinli silahlı gruplara ev sahipliği yapması, İsrail’in düzenlediği hava saldırıları nedeniyle gerginliğin sürmesine zemin hazırladı.

AÇIKLAMALAR VE HANGİ KAMP KESİMİ?

Lancaster Üniversitesi’nden Rahaf Al-Dughli, Suriyelilerin normalleşmeye ilişkin tutumlarının üç grupta toplandığını açıklıyor. Birinci grup, Suriye’nin son yıllardaki trajik durumunun sona ermesini isteyenlerden oluşuyor. İkinci grup, geçiş dönemindeki yönetimin bir anlaşma imzalama yetkisi olmadığı fikrinde. Üçüncü grup ise, İsrail ile normalleşmeye tamamen karşı. Suriye Kamuoyu Çalışmaları Merkezi (MADA) tarafından yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 46,35’i İsrail ile barış anlaşmasına karşı, yüzde 39,88’i ise destekliyor.

GOLAN TEPELERİ VE TÜRKİYE’NİN ETKİSİ

Golan Tepeleri, normalleşmeye yönelik sürecin en büyük engeli olarak öne çıkıyor. Suriye’nin güneybatısında yer alan bu stratejik alan, 1967’de İsrail tarafından işgal edildi. İsrail’in bu bölgedeki varlığı, tüm süreçleri etkiliyor. 1974’te taraflar arasında oluşturulan tampon bölge anlaşması tansiyonu düşüren bir adım oldu. Ancak 1981 yılında İsrail’in Golan Tepeleri’ni tek taraflı olarak ilhak etmesi uluslararası toplum tarafından kabul görmedi. 2019’da ise Trump yönetimi bu durumu kabul etmişti. 20 bin yerleşimciyi barındıran 30 yasa dışı yerleşim alanı kuruldu.

GELECEK BEKLENTİLERİ

Analist Ehud Yaari, mevcut siyasi ortamda kimsenin Golan’dan vazgeçmeye niyeti olmadığını belirtiyor. Aynı zamanda Suriye’deki geçiş yönetiminin işgal altındaki bölgelerden vazgeçemeyeceğinin altı çiziliyor.

Alexander Langlois gibi dış politika uzmanları, tüm bu engeller göz önüne alındığında Ahmed Şara’nın İsrail ile kapsamlı bir barış anlaşması sağlamasının olası olmadığını düşünüyor. Golan Tepeleri, iki ülke arasındaki barış ihtimalinin önündeki en büyük engel olabilir. Normalleşmenin sağlanması pek mümkün görünmüyor, ancak karşılıklı bir anlayış oluşturulabileceği de düşünülüyor. Ahmed Şara’nın liderliğindeki yeni yönetimin, İsrail ile ilişkilerin iyileşmesinin ekonomide bir rahatlama sağlayabileceğine inandığı ifade ediliyor. Mısır örneği ise bu düşüncenin sorgulanmasına yol açabiliyor. Bazı analistler ise İsrail’in Suriye’nin enerji krizine yardımcı olabileceğini belirtiyor.