Suriye’de Kadınlar İçin Mayo Kuralları Belirlendi

YENİ DÜZENLEME AÇIKLANDI

Suriye’deki geçiş hükümeti, kadınların halka açık plajlarda ve yüzme havuzlarında yüz, eller ve ayaklar dışında vücutlarını örten tesettür mayo veya diğer “uygun” kıyafetleri giymesi gerektiğini açıkladı. Suriye’nin devlet haber kanalı El-İhbariye’nin haberine göre, Turizm Bakanlığı’nın yayımladığı düzenlemenin amacı “kamu güvenliğinin standartlarını iyileştirmek ve kamu ahlakını korumak” olarak belirlendi. Yönergede, özel plajlar, kulüpler ve havuzlar ile dört yıldız ve üzerindeki otellerin bu düzenlemeden muaf tutulduğu ifade ediliyor.

Muhafazakar Kıyafet Zorunluluğu

Kadınlar, Suriye’deki halka açık plajlarda genellikle muhafazakar giyinirken, bazıları Batı tarzı mayo stillerini tercih ediyor. Ahmed Şara liderliğindeki geçiş hükümeti daha önce ülkenin tüm kesimlerini kucaklayan bir yönetim biçimi sözü vermişti. Yeni yönetmeliğe göre, plaj ve halka açık havuzlara giden kadınların “daha muhafazakar mayolar” giymesi zorunluluğu getiriliyor. Düzenlemede, “vücudun daha fazla kısmını kapatan burkini veya mayolar” kullanılması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, kadınların yüzme alanları arasında hareket ederken mayolarının üzerine kapalı veya bol giysiler giymesi gerektiği vurgulanıyor. “Plaj dışında uygun şekilde örtünmeden mayo ile dolaşmak yasaktır” ifadesi de yer alıyor.

Erkekler İçin Kurallar Belirlendi

Karara göre erkeklerin, yüzme alanları dışında gömlek giymeleri ve çıplak göğüsle gezmemeleri gerekiyor. Açıklamada muafiyet tanınan yerlerde “normal Batı mayolarının” genel olarak serbest olduğu ancak bu kıyafetlerin “kamu zevki sınırları içinde” kalması gerektiği kaydediliyor. Ayrıca, omuz ve dizleri kapatan bol giysilerin giyilmesi gerektiği ve “şeffaf ve dar giysilerden kaçınılması” gerektiği belirtiliyor. Kurallara uymayanların ne şekilde cezalandırılacağı veya kuralların uygulanış şekli hakkında bilgi verilmezken, plajlarda uyumu izlemek için cankurtaranlar ve denetçiler atanacağı bildiriliyor.

Kamuoyundaki Tepkiler

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’den Celine isimli bir kadın, yeni kurallarla ilgili “Tartışmanın her iki tarafını da anlayabiliyorum. Ahlaki ve saygılı bir bakış açısından bakıldığında bunun olumlu bir yanı olduğunu düşünüyorum” dedi. Celine, “Bazı insanlar ve aileler çok fazla açıklık görmekten veya giymekten rahatsız oluyorlar ve bunun geçerli bir bakış açısı olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu. Ancak başkent Şam’da yaşayan Rita isimli bir diğer kadın, yeni kuralla ilgili beklenmedik şekilde rahatsız hissettiğini belirtti. “Kıyı bölgesinde, farklı dinlerden farklı hanımlar şimdiye kadar istediklerimizi giyiyorduk. Dindar insanlar bikinililerden kaçınabilirdi. Ancak bu yasa bizi korkutuyor.” Rita, “Bizim burkini ile ilgili bir sorunumuz yok ama hükümetin bunu kontrol etmesiyle ilgili bir sorun var” dedi.

Geçiş Hükümeti ve Kadın Hakları

Aralık 2024’te Ahmed Şara liderliğindeki İslamcı isyancı güçler, Beşar Esad rejimini devirerek iç savaşı sona erdirmişti. Ülkedeki geçiş hükümetinin başına geçen Şara, ülkeyi kapsayıcı bir şekilde yöneteceğine dair sözler vermişti. İktidara geldikten kısa bir süre sonra BBC’ye verdiği bir röportajda, kadınların eğitim alması gerektiğine inandığını söylemiş ve Suriye’yi, kadın haklarını kısıtlayan Afganistan’ın başka bir versiyonuna dönüştürmek istediği iddiasını reddetmişti. Mart ayında Şara, beş yıllık geçiş dönemini kapsayan bir anayasa bildirgesi imzaladı. Bildirgede, önceki anayasada olduğu gibi cumhurbaşkanının dininin İslam olduğu ve İslam hukukunun yasamanın “kaynaklarından biri” değil “ana kaynağı” olduğu vurgulandı. Ayrıca, kadın hakları, ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü de güvence altına alınıyor.