Suriye’de Kimyasal Saldırıya Tanık Oldu

ŞAM’DA YAŞANILAN KATLİAMIN ZİHİNSEL ETKİLERİ

Suriye’de 12 yıl önce Beşşar Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah saldırısına tanıklık eden Naim Şakir, “O gece yaşadıklarımızı ne video kayıtları ne belgeler ne de kelimeler anlatabilir. O anın ruhsal, fiziksel ve zihinsel etkisini hiçbir şey aktaramaz.” diyerek o dehşet anlarını anlattı. Mühendis olan ve bu katliamdan kurtulan Şakir, ailesinden 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle yaşadığı travmayı AA muhabirine aktardı. Saldırının ardından haksız suçlamalarla rejimin zindanlarında işkence yaşamış olan Şakir, her iki zorluğun üstesinden gelmeyi başarabilmiş.

İŞKENCE VE SUÇLAMALARIN GÖLGESİNDE YAŞAM

Şakir, kimyasal saldırının ardından devrik rejimin kendisini suçladığını hatırlatarak, “Filistin şubesindeki hapishane başta olmak üzere rejime ait hapishanelerde yaklaşık on buçuk ay hapis yattım.” dedi. Hapiste dört ayını tecritte, altı buçuk ayını ise kalabalık koğuşta geçirdiğini belirten Şakir, “Geçirdiğim sorgular kimyasal saldırı üzerineydi. Nasıl yapıldığını, nasıl üretildiğini, amacımızın ne olduğunu soruyorlardı.” şeklinde konuştu. O süreçte içsel bir çılgınlık yaşamış ve gerçeklikten uzaklaşmış. Şakir, sorgucu tarafından yöneltilen soruların “yalan” olduğunu bildiğini ifade ederek, “Sorgu tam anlamıyla bir tiyatroydu.” diye belirtti.

DALGALANAN KORKU İKLİMİ

Sokaktaki yaşamı tehdit eden korkunun sürekli var olduğunu dile getiren Şakir, rejimin medya aracılığıyla yarattığı sahte hikayelerle toplum üzerinde büyük bir korku yarattığını söyledi. Hapiste iken “itirafçı” durumuna düşme korkusunun, işkence ve idam cezası ile sonuçlanabileceğini vurguladı. Ayrıca, kimyasal saldırının etkilediği bölgelerin arasında Zemalka, Ayn Terma, Cobar ve Kusur mahallelerinin bulunduğunu belirtirken, o gece sabah saat 02.10’da başlayan saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

KİMYASAL SALDIRIYLA GELEN YIKIM

Saldırı gecesi uyandığında duyduğu ambulans sesleriyle birlikte herkesin yardıma koştuğunu hatırlayan Şakir, “Dokuz yaşındaki kızımı alıp yakınlardaki sahra kliniğine götürdüm.” dedi. Yaşadığı kayıpların hayatını durma noktasına getirdiğini aktaran Şakir, “Ailemden birçok akrabamı kaybettim.” diye konuştu. O anların insan aklının kavrayamayacağı şeyler olduğunu ifade eden Şakir, yaşananları “Suriye Holokostu, Asrın katliamı” gibi terimlerle tanımladığını belirtti.

ÇOCUKLARIN VE KAYIPLARIN GÖLGESİNDE

Arbin’deki sahra hastanesinde yüzlerce cansız bedenle karşılaştığını anlatan Şakir, defnedilmesi gerekenlerin çok fazla olduğunu, bu sebeple kepçelerle toplu mezarlar kazıldığını aktardı. Defin işleminin korku dolu bir atmosferde yapıldığını belirten Şakir, “O atmosferi tarif edecek tek şey kıyamet günüydü.” diye ifade etti. “Ben de kimyasal saldırıdan yaralı kurtulanlardan biriyim” diyen Şakir, yaşadıklarının hiçbir kayıt veya belgenin aktaramayacağı derin bir etki bıraktığını yineledi.