Suriye’de Korkunç Hapishane Gerçekleri Ortaya Çıktı

BEŞAR ESAD’IN DEVİRİLMESİYLE GÜN YÜZÜNE ÇIKAN GERÇEKLER

Beşar Esad’ın 2024 sonunda devrilmesi sonrası, Suriye’de yıllardır saklanan dehşet verici hapishane gerçekleri ortaya çıktı. BBC’nin yeni belgeseli, Esad rejiminin ülkedeki hakimiyetini sürdürmek için kullandığı sistematik işkence, infaz ve kayıpları detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Tutukluların aylarca aç susuz bırakıldığı, dar hücrelere 400 kişinin hapsedildiği ve en ağır işkencelere maruz kaldığı cezaevlerinde görev yapan eski güvenlik görevlileri, halen yaşananları itiraf ediyor.

İŞKENCE VE İNFAZLARIN GÖZ YUMULAN YÜZÜ

Saydnaya Cezaevi’nde görev yapan bir asker, “Adımı duyunca titriyorlardı. Acımadan dövüyordum,” şeklinde ifade ediyor. Tutukluların tavana zincirle asıldığı, günlerce ayakta bekletildiği ve mahkeme bile görmeden infazlarının gerçekleştirildiği biliniyor. Eski görevli Hüsam, “Çarşamba sabahları idam partisi yapılırdı,” diyerek yaşananları aktarıyor. “Bir mahkum ölmeden önce ‘Tanrı’ya her şeyi anlatacağım’ dedi,” diyerek, şartların ne kadar ağır olduğunu vurguluyor.

CECETLERİN GİZLİ KAYITLARI

İşkence ya da açlıktan ölenlerin cesetleri, askeri hastanelerde sahte raporlarla kayda geçiriliyor. Asıl ölüm nedenleri gizleniyor ve cesetler toplu mezarlara gömülüyor. Şu ana kadar 130’dan fazla mezar tespit edilirken, sayıların çok daha fazla olduğu düşünülüyor. Bu durum, Suriye’deki insanlık suçlarının boyutunu gözler önüne seriyor.