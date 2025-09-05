Suriye’de Kürtlerin Durumu Karmaşıklaşıyor

TÜRKİYE’DEN SALİH MÜSLİM’E TEPKİ

Türkiye, Suriye’deki Kürtlerin önde gelen siyasi hareketlerinden olan Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) eski eş başkanı Salih Müslim’in ademi merkeziyetçi sisteme dair açıklamalarına karşı cevap veriyor. Kurdistani Nwe’ye 31 Ağustos’ta verdiği özel mülakatta Müslim, “Yeni Suriye hükümeti ademi merkeziyetçiliği tanımayı reddederse, bağımsızlık talep etmek zorunda kalacağız” demişti. Müslim, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) dağıtılmasına da karşı çıkarak, “Bölgemizin kendi kuvvetlerimiz tarafından korunması gerekiyor; SDG’nin kuruluş amacı da budur” şeklinde konuşmuştur.

ERDOĞAN’IN GÖRÜŞLERİ

2 Eylül’de Türkiye’ye dönüş yolunda uçakta gazetecilere Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüşleri sorulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak, kıblesini şaşırıp kendilerine yeni patronlar arayanlar kaybedecek” sözleriyle durumu değerlendirmiştir. Erdoğan, Suriye’nin bütün renkleriyle bir bütün olmasını istediklerini ve bu düşüncenin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile örtüştüğünü de belirtmiştir.

BAHÇELİ’DEN TEPKİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 2 Eylül’de açıklamalarda bulunarak, “SDG/YPG, İsrail’in yörüngesindedir. Maalesef ABD-İsrail konsorsiyumu Suriye’de kanlı bir iç savaş ve ayrışmanın temelini günbegün kazmaktadır” ifadelerini kullanmıştır. Ayrıca, “SDG/YPG’nin Suriye yönetimi ile imzaladığı mutabakat zaptına riayet etmemesi durumunda, ‘Ankara ile Şam’ın ortak iradesiyle’ askeri müdahale kaçınılmaz hale gelecektir” diye eklemiştir.

KÜRT SİYASETİ UZMANI YORUMLAR

Salih Müslim’in ifadeleri ve bunların Suriye, Kürtler ve Türkiye açısından anlamı üzerine değerlendirmede bulunan Kürt siyaseti uzmanı Prof. Dr. Mesut Yeğen, Müslim’in açıklamalarının Rojava’daki “askeri ve siyasi bağlam değişimiyle” ilgili olduğunu belirtmiştir. Rojava, Suriye’nin kuzeyindeki Kürt nüfusunun yoğun yaşadığı bölgeyi ifade eder. Yeğen, “Suriye’de rejim değiştiğinde, siyasi bağlamda aynı noktada değiliz” demektedir.

MUTABAKAT VE GÖRÜŞMELER

Suriye’de Şam merkezli geçiş yönetimi ile ülkenin kuzeydoğusuna hakim SDG arasında 10 Mart’ta bir mutabakat imzalanmıştı. Bu mutabakat, SDG’nin Suriye ordusuna entegre edilmesini ve Kürt güçlerinin kontrolündeki bölgelerin Şam yönetimine devrini öngörüyordu. Ancak, geçen süre zarfında bu mutabakat hayata geçirilemedi ve taraflar arasında müzakereler devam etti. Temmuz ayı sonunda ve ağustos başında SDG ile Şam yönetimi, entegrasyon planını görüşmek amacıyla Paris’te buluşmayı planlamış ancak bu görüşmeler başarısız olmuştur.

GÜVENİN KAYBOLMASI

Son dönemde Suriye’de Dürziler ve Aleviler gibi azınlık grupların yaşadığı kanlı çatışmalar, geçici başkan Ahmed Şara’nın ülke için etkili bir askeri güç oluşturma becerisini sorgulatıyor. Yeğen, bunun SDG’nin geçici yönetime karşı daha yüksek tondan karşı çıkmasını sağladığını ifade ediyor.

ULUSLARARASI ETKİNLER

SDG’nin merkezi bir yönetim biçimine karşı çıkma eğiliminde ABD ve İsrail gibi uluslararası aktörlerin de rolü olduğu düşünülüyor. ABD’nin Suriye’deki Kürtlerin barışçıl bir şekilde yeni hükümete entegre edilmesini istediğini belirten Washington’daki Kürt Barış Enstitüsü Araştırma Direktörü Meghan Bodette, merkezileşmenin bazı aktörler için tehdit olarak görüldüğünü savunuyor. Ayrıca, Bodette, “hükümet ve hükümet yanlısı güçlerin Süveyda’da işlediği vahşetin ardından ABD’li siyasetçilerin ademi merkeziyetçiliğin gerekliliğini kabul etmeye başladığını” ifade etmektedir.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Türkiye, SDG’nin ademi merkeziyetçi yönetim taleplerine karşı çıkmaktadır. Son olarak, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 4 Eylül’de yaptığı açıklamada, “SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir” ifadelerine yer vermiştir.

POTANSİYEL GERİLİMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI

Salih Müslim’in entegrasyonu reddetmesi, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yeni askeri operasyonlar düzenlemesiyle sonuçlanabilir mi? Mesut Yeğen, bu durumun “pek olası görünmediğini” belirtiyor. Yeğen, Türkiye’nin “Şam yönetimine destek vererek kontrolü artırmaya çalışabileceğini” değerlendiriyor ancak bu da pek sonuç getirmeyecektir. Aynı zamanda, gazeteci Wladimir van Wilgenburg, “Şam ile SDG arasında çatışma çıkması durumunda PKK ile Türkiye arasındaki barış sürecinin çökebileceğini” ifade ediyor.

TÜRKİYE’NİN RİSKLERİ

Prof. Dr. Mesut Yeğen, Türkiye’nin askeri müdahale olmadan sürecin dondurulmasını sağlayabileceği görüşünde. Kurdistan Barış Enstitüsü’nden Meghan Bodette ise Türkiye’nin Suriye’deki Kürt varlığıyla yüzleşememesi durumunda, iç barışı sağlamak için gerekli reformları yapmasının zor olduğunu söylemektedir.