Suriye’de Kutlama, Trump Açıklamasıyla Başladı

KUTLAMALARIN YAŞANDIĞI BÖLGELER

Suriye’nin pek çok ilinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Şam’a yönelik yaptırımları kaldıracaklarını açıklamasının hemen ardından coşkulu kutlamalar düzenlendi. Trump’ın bu olumlu açıklamalarının ardından, büyük sevinç yaşayan binlerce Suriyeli, Şam, Dera, Hama, Lazkiye, İdlib, Halep ve Humus gibi önemli şehirlerde meydanları doldurdu. Şam’daki kutlamaların merkezi ise Emevi Meydanı oldu. Başkentte gerçekleştirilen kutlamalarda havai fişek gösterileri de büyük ilgiyle izlendi.

DUYGULARINI PAYLAŞAN VATANDAŞLAR

Nazir Ramadan isimli bir vatandaş, çocuklarıyla birlikte Şam’daki kutlamalara katıldığını belirterek, “Büyük sevinç yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Ramadan, Suudi Arabistan ve ABD’ye teşekkür ederek, Trump’ın kararının ardından Suriye lirasının değer kazanmaya başladığını vurguladı ve bu günü “zafer” olarak değerlendirdi. Mecide Neba ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “Erdoğan, bu yaptırımların kaldırılması için ısrar etti. 14 yıl sonra tarifsiz bir duygu içerisindeyiz. Çok şükür” dedi.

GELECEK UMUTLARI

Yaptırımların kaldırılmasının Suriye’nin dış dünyaya açılması anlamına geldiğini ifade eden Neba, “Halkın mutlu olmasını temenni ediyorum. İyi günler görelim ve ülkemiz her zaman güzel kalsın” şeklinde konuştu. 10 yaşındaki Zeynep ise, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya teşekkür ederek ailesiyle birlikte kutlamalara katıldıklarını söyledi. Araştırmacı Hasan Dıgeyim, “Suriyeliler bu günü ikinci kurtuluş gününe benzetiyor. Gerçekten de öyle. İnsanlar ekonomik ve güvenlik konularıyla ilgileniyor. Milli sermaye ve ülkeyi terk edenlerin hepsi geri dönecek. Suriyeliler, yaptırımların olmadığı ülkelerine geri dönecek” dedi.