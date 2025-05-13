Suriye’de Kutlamalar Başladı, Yaptırımlar Kaldırıldı

SURİYELİLER YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASINI KUTLUYOR

Suriye’de, ABD’nin yaptırımları kaldırma kararı, geniş çaplı kutlamalara yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağını açıklamasının ardından, Suriyeliler başta başkent Şam olmak üzere birçok şehirde sokaklara dökülerek sevinç gösterileri yaptı. Özellikle Emevi Meydanı’nda toplanan kalabalık, konvoylar eşliğinde Suriye bayrağı sallayarak kutlama yaptı. Bazı Suriyeli işletmeler de yaptırımların kalkması sebebiyle yeni kampanyalar ve indirimler duyurup kutlamalara katıldı. ABD’nin yaptırım kararının ardından Suriye lirası, ABD doları karşısında değer kazandı.

YAPTIRIMLAR 2011’DE UYGULAMAYA KONDU

ABD, 2011 yılında Suriye’de iç savaşın başlamasıyla Beşar Esad döneminde yaptırımlar uygulamaya koymuştu. Bu yaptırımlar, 2020 yılı itibarıyla Caesar Yasası çerçevesinde genişletilmişti. Trump, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını belirttiği konuşmasında, bu kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la birlikte alındığını ifade etti. Trump, “Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldırıyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE GÖRÜŞMELER

Söz konusu kararın yeni Suriye yönetimi ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması sürecinin ilk adımı olduğunu aktaran Trump, “Yaptırımlar acımasız ve engelleyiciydi. Ancak artık onların parlamasının zamanı geldi” ifadelerini kullandı. Ayrıca Beyaz Saray, Trump’ın yarın Suudi Arabistan’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geleceğini duyurdu.