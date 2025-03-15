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Suriye’de Patlama: 4 Ölü, 9 Yaralı

PATLAMADA KAYIPLAR VE YARALILAR

Suriye’nin Lazkiye iline bağlı Raml Mahallesi’nde gerçekleşen bir patlama sonrasında 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Suriye resmi haber ajansı SANA’nın bildirdiğine göre, patlama Lazkiye’nin güney kısmındaki 4 katlı bir bina içerisinde yaşandı.

SAVAŞ KALINTILARININ SÖKÜLMESİ SIRASINDA OLDU

Patlamanın, söz konusu binanın hurdalığında bir kişinin savaş kalıntılarını sökmeye çalıştığı sırada meydana geldiği ifade ediliyor. Patlamada can veren 4 kişi ile yaralanan 9 kişinin bölgedeki hastanelere kaldırılması için sivil savunma ekipleri hızla olaya müdahale etti.

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