Suriye’de PKK/YPG ve Devlet Anlaştı

SURİYE DEVLET BAŞKANLIĞI YENİ ANLAŞMALARI DUYURDU

Suriye Devlet Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG’nin (Suriye Demokratik Güçleri) elindeki sivil ve askeri kurumların devlet kurumlarına devredilmesi konusunda önemli bir anlaşmanın yapıldığını açıkladı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, terör örgütünün liderlerinden ‘Mazlum Kobani’ kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir araya geldi. Bu görüşmede, özellikle ülkenin kuzeyindeki terör örgütünün silah bırakması ve yeni Suriye yönetimine katılması konuları üzerinde duruldu.

SURİYELİLERİN TEMSİL HAKLARI GARANTİ ALTINA ALINDI

Görüşmenin ardından, iki lider arasında imzalanan anlaşma metninde, tüm Suriyelilerin dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak liyakata dayalı bir şekilde devlet kurumlarında temsil edilme ve siyasi süreçlere katılım haklarının güvence altına alınacağı ifade edildi. Ayrıca, Kürt toplumunun Suriye devletinin asli bir parçası olarak tanınması ve anayasal vatandaşlık hakları ile diğer tüm haklarının devlet güvencesi altında olacağı belirtildi.

Ateşkes VE GÜVENLİ DÖNÜŞ

Anlaşma, Suriye’nin tüm topraklarında ateşkes ilan edilmesi ve çatışmaların derhal sona erdirilmesi yönünde karar alındığını da kapsıyor. Özellikle “Kuzeydoğu Suriye’deki sivil ve askeri kurumlar, Suriye devlet yönetimine entegre edilecektir” ifadesi dikkat çekiyor. Ayrıca, tüm Suriyeli göçmenlerin köylerine ve bölgelerine güvenli bir biçimde dönebilmesi için gereken önlemlerin devlet tarafından alınacağı ifade ediliyor. Anlaşmada, “Suriye devleti, Esad rejimi kalıntıları ve ülkenin birliğini tehdit eden tüm unsurlarla mücadelede desteklenecektir” deniliyor.

BÖLÜNME VE NEFRET SÖYLEMİNE KARŞI KARARLI DURUŞ

Anlaşmanın metninde, “Suriye toplumunun tüm unsurları arasında bölünme çağrılarını, nefret söylemini ve fitne çıkarma girişimlerini reddediyoruz” şeklindeki ifadeler de yer alıyor. Ek olarak, “Yürütme komiteleri, bu mutabakatın uygulanması için çalışmalarını sürdürecek ve tüm adımların bu yıl sonundan önce tamamlanmasını hedefleyecektir” deniyor.