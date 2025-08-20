Suriye’de Savaş Tehlikesi Yeniden Beliriyor

SURİYE’DE ŞİDDET RİSKİ ARTAN BİR DURUM

Suriye’de iç savaşın sona ermesinin üstünden bir yıl geçmeden, ülke yeniden şiddet sarmalına sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya. Son günlerde Halep vilayetinde Suriye ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) zaman zaman çatıştığına dair haberler gelmeye başladı. Şam yönetiminin, Kürtlerin kontrol ettiği ülkenin kuzeydoğusuna askeri operasyon düzenleyeceği yönündeki iddialar, durumu daha da gergin hale getiriyor. Bu sorunların temeli, ülkenin merkeziyetçi bir yönetimle idare edilip edilmeyeceği meselesine dayanıyor. Son olarak, Beşar Esad’ı devirdikten sonra geçici yönetimin başına geçen Ahmed Şara, SDG ile imzalanan 10 Mart anlaşmasının çatışma yaşanmadan hayata geçirileceğini umduğunu ifade ediyor. SDG’yi, teorik anlamda anlaşmaya destek verse de pratikte maddeleri yerine getirmemekle suçluyor.

KÜRTLER VE ŞAM YÖNETİMİ ARASINDAKİ ÇATIŞMA

10 Mart 2025’te Şara, Suriye’nin kuzeydoğusunda özerk bir yönetim kuran Kürtlerle bir mutabakat imzalamıştı. Bu anlaşma, SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonunu ve Kürt güçlerinin kontrolündeki alanların Şam yönetimine devredilmesini öngörüyordu. Anlaşma, Suriye’deki tüm etnik ve dini grupların haklarını güvence altına almayı ve Kürtlere vatandaşlık sağlamayı amaçlıyordu. Ancak bu süreç, henüz hayata geçirilmedi. Şam yönetiminin Dürzi ve Alevi azınlıklarla olan ilişkileri de gerginleşti. ABD, Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruma niyetinde olduğuna dair açıklamalarda bulundu. Türkiye ise Şam yönetimine güçlü destek verdiğini vurguladı. SDG, Suriye’nin kuzeydoğusunun büyük kısmını kontrol ediyor ve 2018 yılında burada fiili bir özerk bölge ilan etti. Bu yönetim, iç savaş sırasında IŞİD’e karşı mücadelede ABD’nin önemli desteğini aldı.

BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan RUSI düşünce kuruluşundan Prof. Dr. Serhat Erkmen, ademi merkeziyetçilikle ilgili tartışmaların iç savaşta ortaya çıkan farklı güç odaklarıyla bağlantılı olduğunu belirtirken, “Eski rejimin kontrol alanı belli yerlerle sınırlıydı. Bu mirasın üzerine Şara yeni yönetimi kurmaya çalıştı” diyor. Türkiye’nin son Şam büyükelçisi Ömer Önhon, dış güçlerin, Suriye’deki yönetim krizinin aşılmasını zorlaştırdığına inanıyor. Önhon, “Ülke dışındaki faktörler, Türkiye, İsrail, ABD ve birçok Arap ülkesi, ayrıca İran ve Rusya da bu durumu etkiliyor. Çoğu zaman karşıt gündemleri bulunan bu ülkelerin tutumları, Suriye’de çözüm bulunmasını güçleştiriyor” şeklinde ifade ediyor.

ÇÖZÜM YETKİSİ

İngiltere merkezli risk danışmanlığı şirketi Sibylline’ın Ortadoğu ve Afrika Analisti Megan Sutcliffe, Şam yönetimi ile SDG arasındaki ilişkinin Türkiye’deki Kürt sorunu tarafından da etkilenebileceğini dile getiriyor. Türkiye, Suriye’de federal veya özerk bir Kürt bölgesinin kurulmasından endişe duyuyor. Sutcliffe, Türkiye’nin Şam yönetimi ile imzaladığı askeri destek anlaşmasına dikkat çekiyor. 13 Ağustos’ta imzalanan anlaşmayla, Türkiye’nin Şam yönetimine silah sistemleri, askeri ekipman ve lojistik destek sağlaması öngörülüyor. Şam yönetimi, SDG’ye 10 Mart anlaşmasını hayata geçirmesi için çağrıda bulunmuştu. SDG’nin, Dürzi ve Alevi liderlerini bir araya getiren bir toplantıda ademi merkeziyetçilik talebinin yüksek sesle dile getirildiği belirtiliyor.

GELİŞMELERİ TAKİP EDEN SERİTLER

Prof. Dr. Erkmen, SDG’nin hiçbir zaman 10 Mart anlaşmasının ademi merkeziyetçiliğe aykırı olduğunu belirtmediğini ifade ediyor. İlham Ahmed, anlaşmanın Suriye yönetimine entegrasyonu öngörse de Kürtlere haklar tanıyacağı ve ademi merkeziyetçilikle paralel devam etmesi gerektiğini savunuyor. Ömer Önhon ise SDG’nin kontrol ettiği bölgelerde otonom bir yönetim, silahlı gücünü koruma ve ekonomik yarar sağlama isteği olduğunu belirtiyor. Ancak azınlıkların, Şara yönetiminin vaatlerine güven duymadığını dile getiriyor.

SİYASİ HAREKETLİLİK VE BELİRSİZLİK

Son toplantıda, Kürtler, Dürziler ve Aleviler, ademi merkeziyetçilik talebini dile getiriyor. 8 Ağustos’taki toplantıda, Suriye’nin geleceğini şekillendirmek amacıyla “karşılıklı tanıma, demokratik çoğulculuk ve ademi merkeziyetçilik” esaslarına dayalı bir sistemin kurulması gerektiği ifade ediliyor. Şara, toprak bütünlüğünü sağlayacaklarını ve tüm silahlı grupları entegre edeceklerini vurguladı. Önümüzdeki dönemde, çatışmaların yoğunlaşabileceği ve mevcut ortamda merkezi hükümete bağlanmak isteyen grupların ayaklanabileceği öngörülüyor. Önhon, Kürtler, Dürziler, Aleviler ve dış güçlerin de dahil olduğu bir iç savaşa sürüklenme ihtimaline işaret ediyor, “ABD’nin tutumu kritik öneme sahip” diyor.