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Suriye’de Yaptırımlar Kaldırıldı, Kutlandık

SURİYELİLER KUTLAMALAR YAPIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını açıklamasının ardından Suriyeliler kutlama yapmak için sokaklara döküldü. Bu durum, ülke genelinde coşkuyla karşılandı. Başkent Şam başta olmak üzere birçok kentte, vatandaşlar sokaklarda buluşarak sevinçlerini ifade etti. Emevi Meydanı’nda toplanan kalabalık, Suriye bayrakları sallayarak konvoylar oluşturarak kutlama yaptı. Ayrıca, bazı Suriyeli işletmeler, yaptırımların kaldırılmasını kutlamak amacıyla yeni kampanya ve indirimler duyurdu.

DOLAR KARŞISINDAKİ DEĞER KAZANIMI

ABD’nin yaptırım kararının açıklanmasının ardından, Suriye lirası ABD doları karşısında değer kazanma eğilimine girdi. Suriye’de, 2011 yılında iç savaş başladıktan sonra uygulanan yaptırımlar, özellikle devrik lider Beşar Esad döneminde hayata geçirilmişti. 2020 yılında Caesar Yasası ile bu yaptırımlar daha da genişletildi ve birçok alanda etkili oldu.

TUMP’IN AÇIKLAMALARI

Suudi Arabistan’da düzenlenen bir yatırım forumunda konuşan Trump, “Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldırıyoruz” diyerek bu kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la alındığını açıkladı. Trump, bu kararın yeni Suriye yönetimiyle diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması için atılmış ilk adım olduğunu ifade etti ve “Yaptırımlar acımasız ve engelleyiciydi. Ancak artık onların parlamasının zamanı geldi” dedi. Ayrıca Beyaz Saray, Trump’ın yarın Suudi Arabistan’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geleceğini duyurdu.

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