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Suriye’de Yeni Dönem: Ahmed Şara Cumhurbaşkanı

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ZAFER KONFERANSI DÜZENLENDİ

Suriye Haber Ajansı (SANA) tarafından bildirildiğine göre, “Zafer Konferansı” Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirildi. Konferansın sonunda Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, sonuç bildirisini okuyarak önemli açıklamalarda bulundu.

ŞARA, SÜREÇTE CUMHURBAŞKANI OLDU

Albay Hasan Abdülgani, Suriye’nin geçiş döneminde Şara’yı cumhurbaşkanı ilan ettiklerini belirtti. Abdülgani ayrıca, Şara’nın ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceğini açıkladı. Bu gelişmeler, Suriye’nin geleceği açısından kritik bir öneme sahip.

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