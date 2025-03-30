Suriye’de Yeni Geçiş Hükümeti Kuruldu

YENİ GEÇİŞ HÜKÜMETİNİN KURULDUĞU AÇIKLANDI

Suriye geçiş yönetimi Devlet Başkanı Ahmed eş-Şera, Beşar Esad’ın devrilmesinden beri görevde olan geçici yetkililerin yerini alacak yeni bir geçiş hükümeti kurulduğunu duyurdu. Yeni yönetim, eş-Şera’nın yakın müttefiklerinin kontrolünde bulunurken, kadın bir bakanın da kabineye dahil olduğu belirtildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Suriye’de geçiş hükümetinin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesi yer aldı. Eş-Şera’nın yakın arkadaşları olan Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şaybani ve Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, görevlerine devam etti. Genel İstihbarat Başkanı Enes Hattab, İçişleri Bakanı olarak atandı. Uzun süre Esad muhalifi olan Hıristiyan azınlık temsilcisi Hind Kabawat, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı olarak görev aldı. Beyaz Baretliler’in lideri Raed el-Salih ise acil durumlar ve afetler bakanı oldu. Cumartesi günü yapılan duyuru, Mart ayı başında açıklanması planlanıyordu.

ÇATIŞMALARIN DEVAM ETTİĞİ BÖLGELERDE TAHLIYE SÜRÜYOR

HTŞ’nin önderlik ettiği gruplar, 8 Aralık’ta Esad yönetimini devirmiş ve yaklaşık 14 yıldır devam eden iç savaşın ardından ülkeye yeni bir yönetim kurulması sürecine girmişti. HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, Suriye geçiş yönetimi Devlet Başkanı oldu. Son dönemlerde ülkenin batı kıyısında Alevi nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki çatışmalarda çok sayıda insan yaşamını yitirdi. Geçici yönetim, Lazkiye, Tartus ve Hama’da çatışmaların sona erdiği bildirilmesine rağmen, bölgeden kaçışların sürdüğüne dair bilgiler gelmeye devam ediyor. Binlerce sivil Lübnan’a geçerken, başka bölgelere de sığınan birçok kişi bulunuyor. Birleşmiş Milletler, bazı bölgelerde “yargısız infaz” yapıldığına dair raporlar sunmuştu. Geçici yönetim, azınlıkları koruma sözü vermiş durumda.

ULUSLARARASI ÇAĞRILAR VE YENİ ANAYASA HAZIRLIKLARI

Suriye’de kapsayıcı bir geçiş süreci için uluslararası çağrılar yapılırken, Aralık ayında Muhammed El Beşir’in liderlik ettiği geçici hükümet, 1 Mart’ta açıklanması beklenen yeni kabine kurulana kadar ülkeyi yönetmekle görevlendirildi. Ocak sonunda, Esad’ın devrilmesine öncülük eden HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, geçici cumhurbaşkanı olarak atandı. Eş-Şera, ülkedeki beş yıllık geçiş dönemini düzenleyen anayasa taslağını imzalayarak yürürlüğe soktu. Bazı analiz uzmanları ve hak örgütleri, bu anayasanın gücünün eş-Şera’nın elinde toplandığını ve azınlıklar için yeterli korumayı sağlamadığını vurguladı. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Ulusal Diyalog Konferansı’nın düzenlenmesi ve Anayasa Bildirgesi’nin açıklanmasının ardından atılan bu adım, Suriye yönetiminin siyasi geçiş sürecini Suriyelilerin liderliğinde ve kapsayıcı bir anlayışla ilerletme isteğini ortaya koymaktadır. Türkiye, Suriye’de güvenlik ve istikrarın sağlanması açısından kapsamlı ve kapsayıcı siyasi süreci desteklemeye devam edecektir. Bu kritik dönemde uluslararası toplumun çabalarını Suriye’nin istikrarına yoğunlaştırması, yaptırımların ön koşulsuz kaldırılması ve yeniden inşa süreçlerine başlanması büyük önem taşımaktadır.”