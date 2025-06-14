Suriye’de Yeni Parlamento Belirlenecek

YENİ SEÇİM KOMİSYONU KURULDU

Suriye’de yeni parlamento üyelerinin belirlenmesi amacıyla Yüksek Seçim Komisyonu’nun kurulduğu belirtildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bu komisyonun kurulmasına dair bir kararname imzaladı.

PARLAMENTONUN YAPISI BELİRLENDİ

Kararnamede yeni parlamentonun toplam 150 üyeden oluşacağı ifade ediliyor. Bu üyelerin üçte ikisi, Yüksek Seçim Komisyonu’nun oluşturacağı alt gruplar tarafından seçilecek. Geriye kalan 50 üye ise Cumhurbaşkanı Şara’nın belirlemesine tâbi olacak.

SEÇİM TAKVİMİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Kararnamede, seçim takvimi ile ilgili herhangi bir bilgi verilmediği dikkat çekiyor.