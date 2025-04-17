“Suriye’deki Dürzi lider: Vatanperveriz.”

DİNİ LİDERDEN İSRAİL’İN AÇIKLAMALARINA DEĞERLENDİRME

Süveyda’daki önemli dini liderlerden biri olan Hammud el-Hinnavi, İsrail’in Dürzi toplumu üzerindeki ayrılıkçı kışkırtmaları hakkında görüşlerini paylaştı. Hinnavi, Suriye iç savaşının zorlu dönemlerinde hem komşu illerle hem de Süveyda’daki topluluklar arasında toplumsal barış ve diyaloğu ön planda tuttuğunu belirtti.

TOPLUMSAL BARIŞA VURGU

Mart ayında, Alevi toplumunun yaşadığı Lazkiye ve Tartus’u kapsayan Sahil bölgesindeki bazı olayları hatırlatan Hinnavi, bu tür olayların Süveyda’da yaşanmasının söz konusu olamayacağını ifade etti. Alevi toplumu ve Suriye halkı için barış dileğinde bulunan Hinnavi, “Diyalogda akıl ve hoşgörü önceliğimizdir. Toplumsal barışı benimsiyoruz. Herhangi bir çatışmayı engellemek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.” şeklinde konuştu. Hükümetle diyalog kanallarını açık tutmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

DÜRZİLERİN VATANPERVERLİĞİ

Dürzilerin tarih boyunca Suriye’deki devrim sürecine katkısının önemine işaret eden Hinnavi, “Dürziler vatanperverdir, pusulamız Şam’dır. Vatanı sevmek imandandır. Tevhid inancına sahip Dürziler Müslümandır. Tarihimizi lekelemelerine izin veremeyiz.” dedi. 1967 ve 1973 ile önceki dönemlerde Dürzilerin haksız yere itham edildiğini belirten Hinnavi, bölücülük istemediklerinin altını çizdi.

ŞAM İLE TARİHİ İLİŞKİLER

İsrail tarafından gelen ayrılıkçı kışkırtmaların Süveyda halkını etkilemediğini vurgulayan Hinnavi, “Hangi dini merci ya da Süveydalı, ayrılıkçılık istediyse göstersinler.” dedi. Osmanlı Devleti döneminde idari olarak Süveyda’nın Şam’a bağlı olduğunu hatırlatan Hinnavi, “Şam’la tarihi ilişkilerimiz var. Bu bağ hiçbir zaman kopmadı.” şeklinde görüş belirtti.

SÜVEYDA VALİSİ İLE GÜÇLÜ İLİŞKİ

Süveyda Valisi Mustafa Bekkur ile ilişkilerinin güçlü olduğunu ifade eden Hinnavi, “Şam’ın mesajlarını bize ileten, bizim mesajlarımızı da Şam’a götüren bilge bir kişi.” dedi. Süveyda’da üç dini merci olduğunu belirten Hinnavi, medyada daha çok Hoca Hecri’nin öne çıktığını dile getirerek, diğer dini liderlerle görüş ayrılıklarını normal bulduğunu ifade etti. Yeni bakanlar kabinesinin çeşitliliğini memnuniyetle karşıladığını da sözlerine ekleyen Hinnavi, “Bakanların ettiği yeminler ve sundukları vizyon muazzamdı.” şeklinde yorumladı.

İNSANLIĞA DAVA İÇİN GÜÇLÜ SÖZLER

Şam’a dönük düşüncelerini paylaşan Hinnavi, “Hayatta olduğum sürece hiçbir silahın namlusu Şam’a çevrilmeyecek.” dedi. Cumhurbaşkanının Suriyeli olduğunu hatırlatan Hinnavi, ona bir fırsat tanınması gerektiğini savundu. Ayrıca, Hinnavi, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını kınayarak, “İnsan öldürmeyi, yıkımı kim kabul eder ki?” ifadelerini kullandı.

ŞAM’A ZİYARET TEMENNİSİ

Hinnavi, Şam’a bir ziyarette bulunmayı çok istediğini belirtirken, “Bana sağlıklı olmam için dua edin.” dedi. Ek olarak, Suriye’nin geleceği hakkında umutlu olduğunu ve halkın huzur içinde yaşamasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.

İSRAİL’İN DÜRZİLERE YÖNELİK STRATEJİLERİ

İsrail, 7 Ekim olaylarından sonra Suriye’nin Dürzi nüfusunu etkisi altına almak üzere ayrılıkçı kışkırtmalara yöneldi. Suriye’nin güneyinin silahsızlandırılması için Suriye yönetimini tehdit eden İsrail, burada Dürzi nüfusunu çekme stratejisi uygulamayı amaçlıyor. Hükümetin iddialarına göre, Dürzilere zarar vermek isteyen Suriye yönetiminden korunma emri verildiği bildirildi. Bu bağlamda, Lübnanlı Dürzi liderler de ayrılıkçı kışkırtmalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.