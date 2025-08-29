Suriye’deki Tansiyon Artışları Endişe Verici

ŞAM YÖNETİMİ İLE AZINLIKLAR ARASINDA YÜKSELEN TANSİYON

Suriye’de son zamanlarda Şam yönetimi ile Kürt, Dürzi ve Alevi gibi azınlıklar arasında artan tansiyon, şiddetin yaygınlaşabileceği endişelerini gündeme getiriyor. Ülkenin kuzeydoğusunda önemli bir alanı kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve çeşitli azınlıklar, “ademi merkeziyetçi” bir yönetim talep ediyor.

ALEVİ KANAAT ÖNDERLERİNDEN YENİ YAPILANMA ÇABASI

Suriye’deki önemli Alevi liderlerinin “Orta ve Batı Suriye Siyasi Konseyi” (PCCWS) adlı bir oluşum kurma niyetinde oldukları iddia ediliyor. Dürzilerin dini liderlerinden Şeyh Hikmet Hicri, 25 Ağustos’ta Suriye’nin güneyinde bağımsız bir Dürzi bölgesi oluşturulması çağrısı yaptı. Aralık 2024’te Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından Ahmed Şara liderliğindeki geçici yönetimin, SDG kontrolündeki bölgelere askeri müdahale düzenleyebileceği konuşuluyor. Türkiye, İsrail, İran ve ABD gibi ülkelerin çıkarlarının çatışması durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

TÜRKİYE’NİN SUYUMU MUHALEFETİ DESTEKLEMESİ

Türkiye’nin desteklediği muhalif gruplar, geçmişte Afrin, Cerablus ve El Bab gibi sınır bölgelerinde kontrolü ele geçirdi. Ankara, Şam’da kurulan Suriye geçici hükümetine önemli bir destek veriyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 28 Ağustos’ta yaptığı açıklamada “Türkiye, Suriye hükümetinin birliğini koruması için alacağı her türlü tedbire destek verecektir” dedi. King’s College Üniversitesi’nden savunma uzmanı Dr. Robert Geist Pinfold, Ankara ile Şam arasındaki ilişkiyi “Suriye hükümeti içerisinde Türkiye hükümeti ile bağlantılı pek çok kişi bulunuyor” diyerek açıkladı.

ABD’NİN KÜRTLERLE OLAN İLİŞKİSİ VE TUTUMU

SDG, 2018 yılında Suriye’nin kuzeydoğusunu fiili olarak otonom bölge ilan etti. Türkiye, bu alanda bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına onay vermeyeceğini her fırsatta dile getiriyor. Türk yetkililer, SDG’nin ana omurgasını oluşturan Halk Koruma Birlikleri’ne (YPG) silah bırakma ve Şam’a entegre olma çağrısı yapıyor. 13 Ağustos’ta Ankara ve Şam arasında askeri mutabakat muhtırası imzalandı. TRT Haber ve uluslararası haber ajanslarına göre, anlaşma çerçevesinde Türkiye’nin Şam yönetimine askeri destek vereceği bildirildi.

GÜÇLÜ DİRENCİN ARTAN ETKİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos’ta “Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak” dedi. Esad döneminin son büyükelçisi Ömer Önhon, Ankara’nın askeri destek dahil her türlü olasılığı kapsayan bir açıklama yaptığını belirtti. Risk danışmanlık şirketi Sibylline’ın Ortadoğu ve Afrika Analisti Megan Sutcliffe ise ABD’nin Türkiye’nin Suriye’de rol almasından memnun olduğunu ifade etti. Ancak, SDG’nin durumu karmaşıklaştırdığına dikkat çekti.

SIRA DIŞI DİNAMİKLER VE SRAMASI PLN32YOR

İsrail ve İran’ın Suriye’deki hedefleri, diğer ülkelerden farklı. Pinfold’un ifadelerine göre, “İran ve İsrail, Suriye hükümetini zayıf tutmak ve bölünmüş bir Suriye istemek gibi ortak çıkarları var.” İsrail’in, 7 Ekim 2023 saldırısından bu yana Suriye’deki stratejisini değiştirdiğini belirten Pinfold, “İran, zayıf bir Suriye’yi pozisyonunu güçlendirmek için bir vesile olarak görüyor” dedi. Büyükelçi Önhon ise İsrail’in Suriye’yi zayıf tutmak ve Kürtleri kullanmaya yönelik bir strateji izlediğini savunuyor.

ARAP ÜLKELERİNİN YAKLAŞIMI VE GÖRÜŞLERİ

Prof. Dr. Erkmen, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve Mısır gibi Arap ülkelerinin birleşik bir Suriye hükümetinden yana olduğunu ifade etti. King’s College Üniversitesi’nden Dr. Pinfold, Körfez ülkelerinin Suriye’ye yatırım yapmasının olumlu bir rol olarak değerlendirildiğini belirtti. Körfez ülkeleri, SDG’nin silah bırakması ya da bir Kürt devleti kurulmasını istemiyor, en kısa sürede “Suriye’nin istikrarını yeniden inşa etmek” istiyor.