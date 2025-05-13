Suriye’deki Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ TAMAMEN SÖNDÜĞÜ AÇIKLANDI

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde 7 gün boyunca süren orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Bakan Salih, Suriye’nin resmi haber kanalı El-İhbariye’ye yaptığı açıklamada, yangının söndürülmesinde yüksek sıcaklıklar, kuvvetli rüzgar, engebeli arazinin zorlukları ve savaş sonrası kalan patlayıcı kalıntılar gibi faktörlere rağmen başarılı bir müdahale gerçekleştirildiğini belirtti. Salih, bu başarının Suriyeli kurumlar arasındaki etkili işbirliği ve yüksek düzeydeki koordinasyonun bir sonucu olduğunu vurguladı.

BÖGEDE İZLEME FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Operasyonlar Müdürü Abdülkafi Keyyal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmen Dağı (Bayırbucak) bölgesinde meydana gelen yangının kontrol altına alındığını ancak olası risklere karşı izleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Keyyal, “Bu vesileyle halkımıza yeşil alanların korunmasının ve doğaya zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınılmasının önemini bir kez daha hatırlatıyoruz.” diyerek, biyoçeşitliliğin ve doğal çevrenin korunmasının, Suriye’nin geleceği açısından hayati bir önem taşıdığını belirtti.