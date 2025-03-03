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Suriye’deki Yıpranmış Türk Liraları Gündemde

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SURİYE’DE YIPRANMIŞ TÜRK LİRALARI GÜNDEMDE

Suriye’de dolaşımda olan Türk Liralarının eski ve yıpranmış halleri sosyal medya platformlarında dikkat çekti. Bölgeden gelen paylaşımlarda, bantlarla onarılan, aşınmış ve eski banknotların halen kullanıldığına dair görüntüler ortaya çıktı.

Özellikle Türkiye’ye komşu olan bölgelerde Türkiye Cumhuriyeti’ne ait paranın bu hali, bölgedeki ekonomik sorunlar ve para tedariği konusundaki zorlukları ortaya koyuyor. Kullanıcılar ise gönderinin altına çeşitli yorumlar bıraktı. “Lidyalılar şok”, “5 liraya 5 liradan daha fazla bant harcamışlar”, “Bizim paraya bak resmen dinar olmuş”, “Hunharca harcamışlar” şeklinde paylaşımlar yapıldı.

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