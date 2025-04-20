Suriye’den BAE’ye Uçuşlar Yeniden Başladı

SURİYE’DEN UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI
Suriye’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) uçak seferleri, 13 yıl aradan sonra yeniden başlıyor. Suriye’den BAE’ye uçan ilk yolcu uçağının, başkent Şam’dan hareket ettiği bildiriliyor. Yerel saat ile 07.00’de Şam Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan uçağın, öğle saatlerinde Dubai’ye inmesi bekleniyor.
UÇUŞLARIN BAŞLANGICI VE GEREKEN ADIMLAR
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın 13 Nisan’da BAE’ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, iki ülke arasındaki uçak seferlerinin yeniden başlatılması yönünde ilk somut adımlar atılmış durumda.